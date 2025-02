Mentzen przegrywa w sądzie. „Skandal!” – ripostuje, ale Ćwik nie odpuszcza

Trzaskowski chce weteranów do zadań specjalnych! Nowy plan bezpieczeństwa

Polityczna walka przenosi się na salę sądową

Spór między politykami dotyczył wypowiedzi, które w ocenie Mentzena miały go dyskredytować. Przedstawiciel Konfederacji domagał się sprostowania i przeprosin, ale sąd uznał, że zarzuty są bezpodstawne. Dla Mentzena to dowód na „złą wolę wymiaru sprawiedliwości” i „polityczne ustawki”, które – jak sugeruje – mają osłabić jego kampanię prezydencką.

– Składam zażalenie, bo to jawne bezprawie. Nie pozwolę, by takie rzeczy uchodziły na sucho – zapowiedział.

Ćwik: „Nie umie przegrywać i kłamie”

Poseł Polski 2050 nie zostawił na swoim oponencie suchej nitki. Według niego Mentzen nie tylko nie potrafi przyjąć przegranej, ale wręcz manipuluje opinią publiczną.

– To, co robi, tylko go dyskwalifikuje. Polityk, który nie umie przegrywać z klasą i w dodatku wprowadza ludzi w błąd, nie nadaje się na prezydenta – skomentował Ćwik.

Jego zdaniem cała sytuacja pokazuje, że Mentzen stosuje agresywną narrację, ale nie potrafi ponosić konsekwencji swoich działań.

Kampania wyborcza nabiera tempa

Choć proces w trybie wyborczym nie miał bezpośredniego wpływu na dalszy bieg kampanii, wydarzenie z pewnością wpłynęło na postrzeganie Mentzena jako kandydata. Konfederacja od dawna buduje wizerunek partii walczącej z systemem, a jej przedstawiciele często krytykują instytucje państwowe – zwłaszcza sądownictwo. Przegrana w sądzie może więc posłużyć Mentzenowi jako kolejny argument o „niesprawiedliwym traktowaniu” i „walkach establishmentu” przeciwko jego formacji.

Z kolei Polska 2050 i Sławomir Ćwik widzą w tym dowód na brak wiarygodności Mentzena. Dla nich wyrok sądu to potwierdzenie, że narracja Konfederacji jest budowana na fałszywych przesłankach.

Co dalej?

Mentzen zapowiada dalszą walkę i odwołanie od decyzji sądu. Niezależnie od wyniku, sprawa pokazuje, że kampania wyborcza nabiera ostrego tonu, a polityczna walka przenosi się nie tylko do mediów, ale także na sale sądowe. Czy takie starcia zaszkodzą jego kandydaturze, czy wręcz przeciwnie – zmobilizują wyborców Konfederacji? To pytanie, na które odpowiedź przyniosą kolejne tygodnie kampanii.

