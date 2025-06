Bronisław Komorowski ma radę dla kolegów z Platformy. "Bez tego trudno im będzie wygrać kolejne wybory"

Problem programy Platformy

Platforma Obywatelska przegrała wybory prezydenckie czterokrotnie, a tylko raz je wygrała, gdy głową państwa został Bronisław Komorowski. - To musi prowadzić do jakichś pogłębionych rozważań – zauważa były prezydent w rozmowie z „Super Expressem”. - Kiedy wygrałem wybory, Platforma była partią konserwatywno-liberalną, to ułatwiało działania. Według mnie dziś PO ma kłopoty z przekonaniem do siebie ludzi, którzy są na prawo od środka sceny politycznej, a to jest absolutnie niezbędne, żeby wybory powszechne wygrać, bo trzeba mieć więcej niż 50 proc. Więc to jest problem natury programowej, ideowej PO. Tę moją konkluzję dedykuję kolegom z Platformy – podkreśla Komorowski.

Według byłego prezydenta, nadszedł czas, żeby wyciągnąć wnioski w Platformie Obywatelskiej z prostego faktu, że nie jest w stanie mieć prezydenta. - Według mnie przyczyną porażki, która ujawniła się w drugiej rundzie głosowania, jest właśnie to, że Platforma ma kłopoty z przekonaniem do siebie ludzi, którzy są na prawo od środka sceny politycznej, a to jest absolutnie niezbędne, żeby wybory powszechne wygrać, no bo trzeba mieć więcej niż 50% - przekonuje Komorowski.

Rekonstrukcja rządu

Koalicja rządowa przygotowuje rekonstrukcję rządu. Jak ten proces wyobraża sobie były prezydent? - Mam nadzieję, będzie to przedmiotem uzgodnień w ramach koalicji. Czyli, że nastąpi dyktat premiera, ale jakieś ułożenie się z koalicjantami. Czasami może być tak, że premier będzie musiał ostro ocenić poszczególne ministerstwa, ale zmiana struktury rządu musi pasować do uzgodnień między koalicyjnych - podkreśla Bronisław Komorowski.

