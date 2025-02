Zaskakujące słowa Dudy o Trumpie dla CNN. Wyjawił prawdę?

Trump a Ukraina: czy liczy się tylko interes?

Amerykański miliarder i były prezydent zapowiada „zakończenie wojny w 24 godziny”. Nie ukrywa też, że jego wsparcie dla Kijowa zależy od politycznej kalkulacji. Duda, choć nie kryje pewnych obaw, zwraca uwagę, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest w tej kwestii nowicjuszem.

– W 2020 roku to właśnie on jako pierwszy dostarczył pomoc militarną Ukrainie, zanim ktokolwiek realnie myślał o rosyjskiej agresji – przypomniał polski prezydent.

Jego zdaniem kluczowe przede wszystkim będzie to, jak Trump podejdzie do politycznego rozwiązania konfliktu.

– Liczę na to, że jeśli powróci do Białego Domu, znajdzie sposób, by zmusić Rosję do negocjacji. Twardą polityką gospodarczą i odpowiednimi naciskami można osiągnąć więcej niż siłą – ocenił.

Polska na pierwszej linii. „My ryzykujemy”

Duda przypomniał rolę Polski w całym konflikcie, podkreślając, że nasz kraj od samego początku aktywnie wspiera Ukrainę, przekazując broń i organizując pomoc humanitarną. Wspomniał również o kluczowej roli Rzeszowa, który stał się hubem logistycznym dla zachodnich dostaw wojskowych.

Jednak pytanie o ewentualne wysłanie polskich wojsk na Ukrainę wywołało u Dudy wyraźną rezerwę.

– Dziś to Polska ryzykuje dla Ukrainy. Nie kto inny, tylko my zostaliśmy już zaatakowani przez Rosję, gdy ich rakieta spadła na naszą ziemię – powiedział wymijająco.

I dodał jeszczze:

– Jeśli ktoś pyta o nasze wsparcie dla Ukrainy, odpowiadam: a kto robi więcej? My pomagamy 24 godziny na dobę.

Kierunek USA: czekając na wybory

Chociaż Andrzej Duda w swoim stylu unikał jednoznacznych deklaracji, w jego wypowiedzi można wyczytać jakiś sygnał, że Polska będzie gotowa współpracować z Trumpem. Oczywiście, jeśli tylko ten wróci do władzy.

Czy Donald Trump rzeczywiście zakończy wojnę w 24 godziny? Czy jego transakcyjne podejście oznacza realną pomoc dla Ukrainy? Czy może wręcz przeciwnie – nacisk na Kijów, by poszedł na ustępstwa wobec Kremla?

Poniżej galeria zdjęć: Andrzej Duda w Trump Tower u Donalda Trumpa. Zapraszamy.

