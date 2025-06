Szymon Hołownia ogłasza: "Będę wolnym elektronem. Nie wejdę do rządu"

– To dobrze, że mieliśmy okazję do takich spotkań, jak to dzisiejsze. Podjęliśmy kilka konkretnych decyzji dotyczących tego, jak będzie wyglądać współpraca w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach i – wierzę – latach – powiedział Hołownia, nawiązując do rozmów z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Włodzimierzem Czarzastym.