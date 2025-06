Córka Karola Nawrockiego zaatakowana przez hejterów! Stanowcza reakcja Rzecznika Praw Dziecka

Co z rządem? Szymon Hołownia ostrzega koalicjantów!

Podczas wieczoru wyborczego Karola Nawrockiego, kiedy ogłoszono pierwsze wyniki głosowania w wyborach prezydenckich, towarzyszyła mu rodzina, w tym jego 7-letnia córka Kasia. Dziewczynka ubrana w elegancką sukienkę dobraną kolorystycznie do stroju mamy i w dwóch kucykach, zdecydowanie przykuła uwagę widzów swoim zachowaniem, nie stała bowiem bez ruchu. Cały czas coś przykuwało jej uwagę, wdzięcznie pozowała do zdjęć, zaczepiała Martę Nawrocką i nie kryła swojego podekscytowania całą sytuacją. Wiele osób uznało to za urocze i naturalne dla tak młodego dziecka. Niestety, w sieci znalazły się także osoby, które hejtują Kasię, krytykując jej wygląd oraz żywą osobowość. Nie gryzą się przy tym w język, wymyślając obraźliwe epitety.

Stanowcza reakcja Rzecznika Praw Dziecka

Na falę hejtu skierowaną w stronę Kasi Nawrockiej natychmiast zareagowała Rzecznik Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak. W swoim wpisie na Facebooku wyraziła oburzenie zaistniałą sytuacją, podkreślając, że nie akceptuje żadnej formy przemocy wobec dzieci.

- Nie zgadzam się na mowę nienawiści, hejt! Każde dziecko zasługuje na szacunek! Żadnego dziecka nie można atakować! Żadnego dziecka nie można obrażać! – napisała w poście.

Dodała również, że Biuro RPD oczekuje na wszelkie materiały, takie nagrania czy komentarze zawierające obraźliwe treści skierowane w stronę 7-latki, przypominając, że w Internecie nikt nie jest anonimowy.

Biuro Obrony Praw Dziecka zapowiada kroki prawne

W odpowiedzi na ataki słowne na Kasię Nawrocką, oficjalne oświadczenie wydało także Biuro Obrony Praw Dziecka, zapowiadając podjęcie odpowiednich kroków prawnych w poście na Facebooku. Hejterzy mogą nawet trafić do więzienia!

- Można się zgadzać z poglądami ojca Kasi lub być jego radykalnym przeciwnikiem - ale nic nie usprawiedliwia atakowania jego dziecka. Atakowanie siedmioletniego dziecka i znieważanie go z powodu wyglądu czy zachowania może zostać uznane za przestępstwo z art 190a kk lub 207 kk. Są to przestępstwa zagrożone karą do 12 lat bezwzględnego pozbawienia wolności – podkreślono w oświadczeniu.

Organizacja zaapelowała również o powstrzymanie się od publikowania krzywdzących opinii na temat córki prezydenta elekta, wzywając do nieangażowania dzieci w spory polityczne.

