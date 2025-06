i Autor: Art Service/Super Express

Bunt Trzeciej Drogi

Politolog o Tusku: "Koalicjanci czują, że jest słabszy. Będą go atakować"

Sygnał do ataku na premiera dał Marek Sawicki (67 l.). Doświadczony polityk PSL narzeka na stan realizacji obietnic. Błędy Donaldowi Tuskowi (67 l.) wytyka też Joanna Mucha (49 l.) z Polski 2050, a Michał Kamiński (53 l.) wprost wezwał go do dymisji. - Nie stało się nic, żeby koalicja przestała funkcjonować, ale stało się wszystko, by na jej czele przestał stać Donald Tusk – grzmi senator PSL. - To walka o to, żeby Donald Tusk nie miał całkowitej władzy - mówi politolog dr Bartłomiej Machnik.