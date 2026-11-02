Mentzen ma dość dyktatu PiS! Padły bezlitosne słowa

Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, stanowczo ogłasza koniec dominacji PiS na polskiej prawicy, zarzucając partii Jarosława Kaczyńskiego próbę narzucania warunków.

W mocnej wypowiedzi przekonuje, że czasy hegemonii PiS, dyktującego zasady innym ugrupowaniom, bezpowrotnie minęły.

Odkryj, co dokładnie oznacza ta deklaracja dla przyszłości polskiej sceny politycznej i jak może wpłynąć na układ sił w Sejmie.

Mentzen uderza w PiS. „Skończył się czas wielkiego PiS”

Sławomir Mentzen skierował ostrą wypowiedź do polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz mediów sprzyjających ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Lider Konfederacji przekonuje, że PiS musi pogodzić się ze zmianą układu sił na polskiej prawicy. Jego zdaniem partia nie może już oczekiwać, że pozostałe ugrupowania będą podporządkowywać się jej decyzjom.

– Minął czas, że jesteście hegemonem na prawicy, że to wy mówicie co się dzieje, a reszta ma się podporządkować. To było i nie wróci – stwierdził Mentzen.

Polityk zwrócił się bezpośrednio do przedstawicieli PiS, wskazując, że ich ugrupowanie musi zaakceptować obecność innych partii prawicowych.

– Jesteście jedną z kilku partii prawicowych i pogódźcie się wreszcie ze swoją sytuacją, że skończył się czas wielkiego PiS, który dyktuje wszystkim dookoła warunki i mówi, co ma być robione – powiedział.

„Nie będziecie kontrolować Sejmu”. Mentzen zapowiada koniec dominacji PiS

Lider Konfederacji nie ograniczył swojej krytyki do relacji między partiami. Odniósł się także do wpływu PiS na najważniejsze instytucje państwa.

– Nie będziecie kontrolować Sejmu, nie będziecie kontrolować Senatu, nie będziecie kontrolować Trybunału Konstytucyjnego. To już nigdy nie wróci – oświadczył.

PiS sprzeciwia się resetowi, bo sam chce kontrolować TK. Musicie w PiS wreszcie zrozumieć, że to już się nigdy nie wydarzy! https://t.co/9vEyunT76f— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) November 2, 2026

Słowa Mentzena są wyraźnym sygnałem, że Konfederacja nie zamierza uznawać politycznego pierwszeństwa PiS na prawicy. Polityk nie przedstawił jednak prognozy wyborczej ani konkretnych wyliczeń, które uzasadniałyby jego kategoryczną ocenę przyszłości partii Kaczyńskiego.

Mentzen chce resetu TK. Krytykuje PiS i Koalicję Obywatelską

Wypowiedź Mentzena wpisuje się w jego ostatnie stanowisko dotyczące kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Polityk od kilku dni przekonuje, że wieloletni konflikt między PiS a Koalicją Obywatelską wymaga gruntownego rozwiązania.

Kim jest Bogdan Święczkowski? Sylwetka sędziego Trybunału Konstytucyjnego

31 października lider Konfederacji przedstawił propozycję resetu konstytucyjnego. Plan zakłada zakończenie kadencji obecnych sędziów TK i wybór nowego, 15-osobowego składu większością trzech piątych głosów w Sejmie.

Mentzen proponuje również zmianę sposobu składania ślubowania przez sędziów oraz mechanizm losowania w przypadku braku porozumienia między posłami.

Swoje pomysły przedstawił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas sobotnich konsultacji w Pałacu Prezydenckim. Po spotkaniu przekazał, że głowa państwa przychylnie odniosła się do proponowanych zmian.

Konfederacja chce w ten sposób ograniczyć możliwość samodzielnego obsadzania Trybunału przez kolejne większości parlamentarne. Mentzen przekonuje, że zarówno PiS, jak i KO powinny zrezygnować z prób podporządkowania sobie instytucji.

Jego najnowsza wypowiedź pokazuje jednak również narastającą rywalizację na prawicy. Lider Konfederacji nie zamierza pozostawiać PiS roli ugrupowania, które samodzielnie wyznacza kierunek całemu środowisku.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania Mentzena z prezydentem. Zapraszamy!

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