18. dzień każdego miesiąca jest dla Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwa PiS niemal tak samo ważnym dniem, jak każdy 10. w miesiącu. Druga z dat to oczywiście termin miesięcznicy, odliczanej od 10 kwietnia 2010 roku. Pierwsza to natomiast wyznacza miesięcznicę złożenia w grobie na Wawelu zmarłej w katastrofie pary prezydenckiej.

Premier Mateusz Morawiecki był sam. Prezes Jarosław Kaczyński nie pojawił się na Wawelu

Zazwyczaj Jarosław Kaczyński wraz z politykami z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości pojawiał się na Wawelu każdego 18. dnia miesiąca, by w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów oddać cześć swojemu zmarłemu bratu-prezydentowi. Tym razem jednak prezesa PiS zabrakło.

Na miejscu pojawił się za to Mateusz Morawiecki w towarzystwie kilku polityków władzy. Poza premierem obecni byli wicepremier Jacek Sasin (53 l.), szef klubu PiS Ryszard Terlecki (73 l.) oraz minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk (63 l.). Delegacja z polityków Warszawy wzięła udział w prywatnej mszy za dusze zmarłych w katastrofie smoleńskiej.

Nabożeństwo prowadził abp. Marek Jędraszewski (73 l.), krakowski metropolita. Po mszy świętej premier uroczyście złożył kwiaty przy sarkofagu Kaczyńskich.

Nieobecność prezesa PiS wypadkiem czy znakiem?

Z pewnością jednak wizyta na Wawelu nie wzbudziłaby takiej uwagi, gdyby nie fakt, że nie uczestniczył w niej prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Od razu podchwycili to internauci, którzy zaczęli wskazywać, że może to być znak wobec premiera Morawieckiego, że ten wypadł z łask prezesa PiS. Przy tej okazji wskazują, że ostatnio Morawiecki zbierał polityczne cięgi za ustawę nowelizującą SN tak, żeby Polska dostała KPO. Do krytyków niespodziewanie dołączył sam prezes PiS.

Inni wskazują jednak, że nie należy politycznie roztrząsać każdego nawet najdrobniejszego wydarzenia. Jarosław Kaczyński mógł nie wziąć udziału w mszy na Wawelu z wielu powodów, a demonstracja niechęci wobec premiera nie musiała być pierwszą z nich. Czy w ogóle prezes Jarosław Kaczyński w tym celu posłużyłby się tak ważnym dla niego wydarzeniem, jak cykliczne odwiedziny na grobie brata?

