Marta Nawrocka ma wysoką emeryturę. Czy dostanie trzynastkę i czternastkę?

Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, w wieku zaledwie 39 lat dołączyła do grona emerytów mundurowych. Po 18 latach służby w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zrezygnowała z pracy, by pełnić obowiązki u boku prezydenta Karola Nawrockiego (42 l.), który wygrał wybory prezydenckie. Natychmiast wystąpiła o emeryturę mundurową, co okazało się korzystne finansowo.

Zasady dla służb mundurowych pozwalają na wcześniejsze świadczenie po określonym stażu. W przypadku Nawrockiej, z 18 latami pracy, emerytura wynosi 47,8 proc. ostatniej pensji. Dokładna wysokość zarobków żony prezydenta jako młodszego eksperta w KAS nie jest znana, ale na podstawie mediany płac w tej instytucji szacujemy, że jej comiesięczne świadczenie brutto może wynosić około 4000 zł (ok. 3460 zł netto „na rękę”). To kwota znacząco wyższa niż minimalna emerytura w Polsce.Co ważne, emeryci mundurowi – w tym Marta Nawrocka – mają prawo do dodatkowych świadczeń: trzynastej i czternastej emerytury. Trzynastka wypłacana jest w maju, a czternastka we wrześniu. W 2026 roku, zgodnie z wstępnym wskaźnikiem waloryzacji przyjętym przez rząd (4,88 proc.), ich wysokość wyniesie w zaokrągleniu 1962 zł brutto każda.

Pełna trzynastka i okrojona czternastka

Pierwsza dama otrzyma pełną trzynastkę w wysokości 1962 zł brutto. Jednak czternastka zostanie pomniejszona ze względu na wysoką emeryturę podstawową. Po odliczeniu progu dochodowego Nawrocka dostanie jedynie 862 zł brutto z tego dodatkowego świadczenia.

Łącznie w 2026 roku Marta Nawrocka może liczyć na ponad 2800 zł dodatkowych emerytalnych bonusów (1962 zł + 862 zł). To znaczące wsparcie dla budżetu pary prezydenckiej, zwłaszcza że emerytura mundurowa jest zwolniona z wielu obciążeń i waloryzowana regularnie. Przypadek Nawrockiej pokazuje, jak korzystne są przepisy emerytalne dla służb mundurowych. W wieku 39 lat, z zaledwie 18 latami stażu, pierwsza dama zapewniła sobie dożywotnie świadczenie na poziomie średniej krajowej pensji, plus coroczne dodatki. Dla porównania, zwykli emeryci ZUS muszą pracować co najmniej 20–25 lat, by osiągnąć podobne kwoty, i to często w znacznie starszym wieku.

