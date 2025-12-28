Kolędowanie po prezydencku. Karol Nawrocki z żoną na góralskim koncercie

Koncert w Koniakowie celebrował bożonarodzeniowe tradycje górali śląskich, łącząc pokolenia artystów.

Wystąpiły Zespół Regionalny „Istebna” oraz młodsza „Mała Istebna”, prezentując autentyczne pastorałki.

Odkryj, jak to wydarzenie promuje bogactwo kultury ludowej i co sprawia, że jest tak wyjątkowe.

Koncert, będący hołdem dla tradycji i dziedzictwa górali śląskich, przeniósł zgromadzoną publiczność, w tym prezydenta Karola Nawrockiego i jego żonę Martę, w magiczny świat bożonarodzeniowych pieśni, niosąc ze sobą wzruszenie i radość. Repertuar koncertu, oparty na autentycznych pastorałkach charakterystycznych dla regionu Trójwsi Beskidzkiej, pozwolił na głębokie zanurzenie się w lokalną kulturę i tradycję świąteczną.

Zespoły, zarówno te z wieloletnim doświadczeniem, jak i młodzi adepci folkloru, zaprezentowały przed parą prezydencką niezwykłe interpretacje znanych i mniej znanych kolęd, wywołując aplauz i podziw wśród słuchaczy. To wydarzenie było nie tylko okazją do artystycznych doznań, ale także do promowania bogactwa kultury ludowej Polski.

Zespół Regionalny „Istebna” to prawdziwa perła polskiego folkloru, uznawana za jeden z najstarszych i najbardziej zasłużonych zespołów tego typu w kraju. Jego nazwa jest nierozerwalnie związana z Istebną, urokliwą wsią i gminą położoną w sercu Beskidu Śląskiego, w strategicznym punkcie, gdzie stykają się granice Polski, Czech i Słowacji.

Obok doświadczonych artystów z Zespołu Regionalnego „Istebna”, na scenie w Koniakowie zaprezentował się również Zespół Regionalny „Mała Istebna”. Ta młodsza formacja, która powstała we wrześniu 2016 roku, zrzesza około 60 dzieci. Działa w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie, stanowiąc ważny element edukacji kulturalnej i artystycznej dla najmłodszych mieszkańców regionu.

Członkami „Małej Istebnej” są uczniowie szkół podstawowych z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa i Wisły, w wieku od 6 do 12 lat. Ich entuzjazm, naturalność i radość z występowania są niezwykle zaraźliwe, a jednocześnie świadczą o głębokim zakorzenieniu w lokalnej tradycji. To właśnie dzięki takim inicjatywom, jak „Mała Istebna”, przyszłe pokolenia górali śląskich będą mogły kontynuować i rozwijać bogate dziedzictwo swoich przodków.

Podczas Góralskiego Koncertu Kolęd i Pastorałek zarówno starsi, jak i młodsi artyści zaprezentowali szeroki repertuar tradycyjnych pieśni bożonarodzeniowych. Publiczność miała okazję usłyszeć takie kolędy i pastorałki, jak: „Zawitej wieciorku”, „Śliczno paniynka”, „Pójmy chłapcy”, „Gore gwiozda”, a także dobrze znane wszystkim „Wśród Nocnej Ciszy” czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

