Tuskowi puściły nerwy. Takiego sporu z Nawrockim jeszcze nie było

„Zachód jako zagrożenie?” Premier reaguje na słowa prezydenta

Premier Donald Tusk odniósł się do narracji prezydenta RP Karola Nawrockiego w kwestii bezpieczeństwa i kierunków polityki zagranicznej. We wpisie opublikowanym na platformie X premier jasno podkreślił swoje stanowisko i nie szczędził ostrych słów.

„Prezydent Nawrocki znów wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski” – napisał Tusk.

Szef rządu podkreślił, że jego zdaniem nie jest to pojedyncza wypowiedź, a element szerszego sposobu myślenia o miejscu Polski w Europie i na świecie.

„Antyeuropejski blok” kontra rząd

W dalszej części wpisu premier jednoznacznie wskazał, że spór ma charakter systemowy. Czy ma rację?

„To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją” – stwierdził Tusk.

Określenie „antyeuropejski blok” od lat funkcjonuje w debacie publicznej jako opis środowisk krytycznych wobec Unii Europejskiej, integracji europejskiej oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa Zachodu. W tym kontekście konflikt dotyczy długofalowej wizji polityki zagranicznej i strategicznego kierunku państwa.

„Spór śmiertelnie poważny”. Tusk o bezpieczeństwie i suwerenności

Premier nie pozostawił wątpliwości co do wagi konfliktu, podkreślając, że dotyczy on fundamentów funkcjonowania państwa.

„Spór śmiertelnie poważny, spór o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód” – napisał.

Wpis ten jednoznacznie stawia debatę w kategoriach cywilizacyjnego wyboru. Zdaniem szefa rządu, będzie jednym z kluczowych tematów politycznych w najbliższym czasie.

Sikorski uspokaja prezydenta Nawrockiego. Chodzi o granicę

Wcześniejsze wypowiedzi prezydenta pod lupą

W ostatnich tygodniach prezydent Karol Nawrocki kilkukrotnie odnosił się do kwestii bezpieczeństwa, suwerenności oraz relacji Polski z Zachodem. W swoich wystąpieniach akcentował znaczenie niezależności państwa oraz zagrożeń płynących z kierunków zachodnich. Choć prezydent nie odniósł się jeszcze bezpośrednio do wpisu premiera, jego wcześniejsze wypowiedzi stały się punktem zapalnym dla coraz ostrzejszej wymiany zdań na szczytach władzy.

Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód.— Donald Tusk (@donaldtusk) December 28, 2025

Poniżej galeria zdjęć: Donald Tusk w Bobrownikach

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.