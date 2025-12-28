Nowy zwyczaj w Pałacu Prezydenckim! Co tydzień flaga trafi do Polaków

Weronika Fakhriddinova
2025-12-28 12:17

Od 1 stycznia 2026 roku Pałac Prezydencki zapowiada znaczącą zmianę, która na nowo zdefiniuje symbolikę biało-czerwonej flagi. Ta nowa tradycja ma na celu wzmocnienie więzi między głową państwa a wspólnotami lokalnymi w całej Polsce. Zastanawiasz się, co dokładnie będzie się działo z flagą powiewającą nad Pałacem Prezydenckim i dlaczego ta inicjatywa budzi tak duże zainteresowanie? Sprawdź, jak ta symboliczna decyzja wpłynie na naszą tożsamość narodową i lokalne społeczności.

i

Autor: AKPA

Flaga z Pałacu Prezydenckiego co tydzień trafi do Polaków

Jak poinformował Paweł Szefernaker w niedzielnym wpisie na platformie X, uroczysta zmiana flagi nad Pałacem Prezydenckim będzie odbywać się w każdą sobotę o godzinie 12:00. Pierwsza taka ceremonia zaplanowana jest na 1 stycznia 2026 roku.

„Bożonarodzeniowa stajenka to nie jedyny nowy zwyczaj wprowadzony przez prezydenta Karola Nawrockiego. Flaga zdjęta z masztu będzie przekazywana wspólnotom lokalnym w całej Polsce” – przekazał Szefernaker.

Flagi trafią do szkół, strażaków i służb

Do wpisu dołączono nagranie wideo, z którego wynika, że biało-czerwone flagi będą przekazywane m.in.:

  • szkołom,
  • jednostkom straży pożarnej,
  • innym służbom i wspólnotom lokalnym.

Nowy zwyczaj ma mieć charakter regularny i ogólnopolski, a jego celem jest podkreślenie roli symboli narodowych w życiu publicznym i lokalnym.

Rzecznik prezydenta: flaga to znak ciągłości i zobowiązania

Do inicjatywy odniósł się także rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz. W swoim wpisie na platformie X podkreślił znaczenie flagi państwowej.

„Biało-czerwona flaga umieszczona nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Flaga jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesność” – napisał Leśkiewicz.

Jak dodał, flaga jest również zobowiązaniem do troski o Ojczyznę, odpowiedzialności za jej przyszłość oraz szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje.

Nowe zwyczaje w Pałacu Prezydenckim

W zeszłym tygodniu przed Pałacem Prezydenckim pojawiła się szopka betlejemska, która, jak podkreślono, jest darem od miasta Zakopane. Konstrukcja stajenki została wykonana z lipowych pni, a rzeźbione postacie pochodzą z gminy Poronin i są dziełem lokalnych artystów-rzeźbiarzy.

Nowy zwyczaj związany z flagą wpisuje się w serię symbolicznych inicjatyw podejmowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego od początku kadencji.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki na Marszu 2025

Polityka SE Google News
Karol Nawrocki na Marszu 2025
21 zdjęć
Sonda
Czy flaga z Pałacu Prezydenckiego powinna być regularnie przekazywana wspólnotom lokalnym?
