Flaga z Pałacu Prezydenckiego co tydzień trafi do Polaków
Jak poinformował Paweł Szefernaker w niedzielnym wpisie na platformie X, uroczysta zmiana flagi nad Pałacem Prezydenckim będzie odbywać się w każdą sobotę o godzinie 12:00. Pierwsza taka ceremonia zaplanowana jest na 1 stycznia 2026 roku.
„Bożonarodzeniowa stajenka to nie jedyny nowy zwyczaj wprowadzony przez prezydenta Karola Nawrockiego. Flaga zdjęta z masztu będzie przekazywana wspólnotom lokalnym w całej Polsce” – przekazał Szefernaker.
Flagi trafią do szkół, strażaków i służb
Do wpisu dołączono nagranie wideo, z którego wynika, że biało-czerwone flagi będą przekazywane m.in.:
- szkołom,
- jednostkom straży pożarnej,
- innym służbom i wspólnotom lokalnym.
Nowy zwyczaj ma mieć charakter regularny i ogólnopolski, a jego celem jest podkreślenie roli symboli narodowych w życiu publicznym i lokalnym.
Rzecznik prezydenta: flaga to znak ciągłości i zobowiązania
Do inicjatywy odniósł się także rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz. W swoim wpisie na platformie X podkreślił znaczenie flagi państwowej.
„Biało-czerwona flaga umieszczona nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Flaga jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesność” – napisał Leśkiewicz.
Jak dodał, flaga jest również zobowiązaniem do troski o Ojczyznę, odpowiedzialności za jej przyszłość oraz szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje.
Nowe zwyczaje w Pałacu Prezydenckim
W zeszłym tygodniu przed Pałacem Prezydenckim pojawiła się szopka betlejemska, która, jak podkreślono, jest darem od miasta Zakopane. Konstrukcja stajenki została wykonana z lipowych pni, a rzeźbione postacie pochodzą z gminy Poronin i są dziełem lokalnych artystów-rzeźbiarzy.
Nowy zwyczaj związany z flagą wpisuje się w serię symbolicznych inicjatyw podejmowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego od początku kadencji.
Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki na Marszu 2025