Zełenski negocjuje z Trumpem warunki zakończenia rosyjskiej inwazji. „Wszystko zależy od porozumienia w kwestii bezpieczeństwa”

Na Florydzie odbywa się kolejna runda rozmów pokojowych opartych na 20‑punktowym planie, a główne spory dotyczą terytorium Donbasu oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Przed spotkaniem Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem, a Zełenski konsultował się z europejskimi liderami i premierem Kanady.

Podczas wspólnego wystąpienia obaj prezydenci podkreślili znaczenie dalszych negocjacji, a Trump zapowiedział informowanie europejskich przywódców o postępach oraz konieczność odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny.

Zełenski rozmawia z Europejczykami, Trump z Putinem

Rozmowy na Florydzie są kolejną rundą negocjacji pokojowych toczonych prawie od roku. Wcześniej w toku dyskusji omówiono projekt 20-punktowego porozumienia, który ma być podstawą do wstrzymania działań wojennych. Głównymi kwestiami spornymi pozostają: terytorium – Ukraina nie zgadza się na oddanie Rosji kontrolowanej części Donbasu. Spór dotyczy też gwarancji bezpieczeństwa, jakie ma otrzymać Ukraina. Przed wyjazdem do USA Zełenski rozmawiał telefonicznie z europejskimi przywódcami oraz z premierem Kanady Markiem Carneyem podczas pobytu w tym kraju.

Donald Trump na około 1,5 godziny przed spotkaniem z Zełenskim rozmawiał telefonicznie z Putinem i stwierdził w internetowym wpisie, że rozmowa była „dobra i produktywna”.

Około godziny 19:00 czasu polskiego (13:00 lokalnego) Wołodymyr Zełenski przybył do rezydencji Trumpa na Florydzie. Obaj prezydenci przemówili do mediów przed wejściem do rezydencji. – Dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że będzie bardzo dobre. Później zadzwonię do prezydenta Putina i będziemy kontynuować negocjacje. Nie mamy żadnych końcowych terminów. Wszystko zależy od porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa. Kiedy powstanie, zostanie sformułowana umowa – powiedział prezydent USA. Dodał też, że wszyscy chcą zakończenia wojny, a państwa europejskie gotowe są udzielić gwarancji bezpieczeństwa.

Prezydent Ukrainy: Oczekujemy końca negocjacji

Prezydent Ukrainy podziękował Trumpowi za zaproszenie na spotkanie. – Nasze zespoły robią, co w ich mocy. Oczekujemy zakończenia negocjacji, robimy wszystko, co tylko jest w tej sprawie możliwe. Ważna jest strategia, działamy krok po kroku, będziemy dziś mówić o 20-punktowym planie pokojowym – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Donald Trump dodał zaś, że po wojnie trzeba będzie wykonać wiele pracy w związku z odbudową Ukrainy. Zapowiedział też, że po negocjacjach jego administracji z administracją Zełenskiego europejscy przywódcy zostaną powiadomieni o efekcie rozmów.

