Zełenski spotyka się z Trumpem. Amerykański prezydent odbył wcześniej rozmowę z Putinem

Początek rozmów na Florydzie

- „Właśnie odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Putinem przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim, które odbędzie się dziś o godzinie 13” - napisał Donald Trump na swoim portalu Truth Social. Zapowiedział, że spotkanie z Zełenskim odbędzie się w głównej jadalni w jego willi Mar-a-Lago na Florydzie i że odbędzie się z udziałem prasy.

Prezydent nie podał żadnych szczegółów rozmowy. Fakt rozmowy potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, lecz również nie odniósł się do jej treści. Treść rozmowy ma zrelacjonować główny doradca Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow.

Jest to już drugi raz z kolei, kiedy Trump rozmawia z Putinem tuż przed spotkaniem z Zełenskim. Wynikiem poprzedniej rozmowy, przeprowadzonej przed wizytą Zełenskiego w Białym Domu, było odejście Trumpa od groźby przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk. Trump opowiadał potem, że zapytał Putina - dosłownie - „czy nie przeszkadzałoby mu, gdyby przekazał Ukrainie Tomahawki”. - Nie spodobał mu się ten pomysł - wspominał z ironią Trump.

Witkoff radzi Putinowi jak rozmawiać z Trumpem

Jak wynikało z opublikowanych przez Bloomberga stenogramów rozmów między wysłannikiem Trumpa Steve'em Witkoffem i Uszakowem, rozmowę tę zaproponował sam Witkoff, doradzając Uszakowowi, jak Putin powinien podejść do amerykańskiego prezydenta.

Tym razem do rozmowy dochodzi tuż przed spotkaniem dotyczącym możliwego porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Jeszcze w sobotę - tuż po jednym z największych rosyjskich ataków powietrznych na ukraińskie miasta - Putin publicznie twierdził, że Ukraina nie wykazuje chęci zakończenia konfliktu. Zagroził, że jeśli Kijów nie zgodzi się na pokojowe rozwiązanie, Rosja zrealizuje swoje cele „drogą zbrojną”.

Zełenski przed spotkaniem podawał w wątpliwość, czy plan pokojowy Trumpa zaakceptuje Putin, choć jednocześnie przekonywał, że jeszcze przed końcem roku „można wiele uzgodnić”. Zaznaczył też, że 90 proc. kwestii jest już ustalonych. Prezydent Ukrainy jeszcze w niedzielę odbył też rozmowę z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, a w sobotę rozmawiał z przywódcami państw europejskich, w tym premierem Polski. Podobne połączenie spodziewane jest podczas jego spotkania z Trumpem.

