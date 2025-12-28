Pilne! Zełenski już w USA! Koniec wojny blisko? Sensacyjne spotkanie z Trumpem

- Prezydent USA Donald Trump przyjmie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Mar-a-Lago na Florydzie 28 grudnia 2025 roku około godziny 19:00 czasu polskiego, aby kontynuować rozmowy dotyczące zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
- W rozmowach wezmą udział kluczowi negocjatorzy z obu stron, m.in. Rustem Umierow i Andrij Hnatow z Ukrainy oraz Steve Witkoff i Jared Kushner ze strony amerykańskiej.
- Zełenski wyraził nadzieję na połączenie z przywódcami europejskimi podczas rozmów, a wcześniej przeprowadził konsultacje z premierem RP Donaldem Tuskiem i innymi europejskimi liderami.
- Spotkanie ma na celu omówienie nowego, 20-punktowego planu pokojowego, opracowanego przez USA w wyniku konsultacji ze stronami konfliktu.
Donald Trump przyjmuje Zełenskiego w Mar-a-Lago
W niedzielę, 28 grudnia 2025 roku, prezydent USA Donald Trump przyjmie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Spotkanie ma na celu kontynuowanie rozmów dotyczących zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rozmowy rozpoczną się około godziny 19:00 czasu polskiego, a Zełenski ma przybyć do klubu Trumpa Mar-a-Lago w West Palm Beach o godzinie 13:00 czasu lokalnego.
Nowy zwyczaj w Pałacu Prezydenckim! Co tydzień flaga trafi do Polaków
To wydarzenie jest szeroko komentowane jako potencjalny przełom w dyplomacji pokojowej, biorąc pod uwagę dotychczasowe stanowiska obu przywódców i ich wpływ na scenę międzynarodową.
Kto weźmie udział w kluczowych rozmowach?
Obok prezydentów Trumpa i Zełenskiego, w rozmowach wezmą udział czołowi negocjatorzy z obu stron. Delegację ukraińską reprezentować będą Rustem Umierow oraz Andrij Hnatow. Ze strony amerykańskiej w negocjacjach uczestniczyć będą Steve Witkoff, wysłannik prezydenta USA ds. misji pokojowych, oraz Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. W skład delegacji z Kijowa wejdzie również minister gospodarki Ołeksij Sobolew, co podkreśla znaczenie aspektów ekonomicznych w przyszłym planie pokojowym.
Obecność tak wysokiej rangi przedstawicieli z obu stron świadczy o poważnym podejściu do negocjacji i nadziei na osiągnięcie konkretnych rezultatów.
Zełenski dąży do połączenia z przywódcami europejskimi
Prezydent Ukrainy zapowiadał, że ma nadzieję, iż podczas rozmów w Mar-a-Lago dojdzie do połączenia również z przywódcami państw europejskich. Jeszcze w sobotę Zełenski przeprowadził szereg rozmów telefonicznych z europejskimi liderami, kiedy przebywał w Kanadzie. Wśród uczestników tych rozmów był także premier RP Donald Tusk, co wskazuje na szerokie konsultacje i dążenie do wspólnego, międzynarodowego frontu w sprawie pokoju.
Takie podejście ma na celu zbudowanie szerokiego konsensusu i zapewnienie, że ewentualny plan pokojowy będzie miał poparcie wielu kluczowych graczy na arenie międzynarodowej.
Nowy plan pokojowy: 20 punktów nadziei?
Ostatnie rundy negocjacji miały miejsce w poprzedni weekend, kiedy Steve Witkoff i Jared Kushner odbyli osobne rozmowy w Miami z ukraińskimi negocjatorami (na czele z Rustemem Umierowem) oraz z przedstawicielami Kremla, wśród których był wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew. Zełenski rozmawiał też później telefonicznie z obydwoma przedstawicielami prezydenta USA, a w środę przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego. Plan ten został opracowany przez USA i jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu.
Prezydent Wołodymyr Zełenski, schodzący po schodach samolotu, prezentował swój charakterystyczny, nieformalny styl. Ubrany był w czarną koszulkę polo oraz czarne spodnie typu cargo lub bojówki, co podkreślało jego pragmatyczne podejście i gotowość do działania, zamiast typowego dla głów państw formalnego garnituru. Całość uzupełniały ciemne, prawdopodobnie wojskowe lub taktyczne buty, co w połączeniu z resztą stroju tworzyło spójny wizerunek lidera w czasie konfliktu, skupionego na zadaniach, a nie na protokole dyplomatycznym.
Kluczowe założenia planu pokojowego
Plan przewiduje m.in.:
- Ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, co jest fundamentalnym warunkiem dla Kijowa.
- Zamrożenie wojny na obecnych liniach kontaktowych, co oznaczałoby faktyczne zawieszenie działań wojennych.
- Solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, mający na celu wsparcie jej odbudowy i rozwoju gospodarczego.
- Działania na rzecz odbudowy kraju, które będą wymagały znaczących międzynarodowych inwestycji.
Przyspieszenie procesu zawarcia ukraińsko-amerykańskiego porozumienia o wolnym handlu, co mogłoby znacząco wzmocnić ukraińską gospodarkę. Wybory w Ukrainie w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny, co ma zapewnić demokratyczną legitymację władzy po ustaniu konfliktu.
Poniżej galeria zdjęć: Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk