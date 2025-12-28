Pilne! Zełenski już w USA! Koniec wojny blisko? Sensacyjne spotkanie z Trumpem

Prezydent USA Donald Trump przyjmie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Mar-a-Lago na Florydzie 28 grudnia 2025 roku około godziny 19:00 czasu polskiego, aby kontynuować rozmowy dotyczące zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

W rozmowach wezmą udział kluczowi negocjatorzy z obu stron, m.in. Rustem Umierow i Andrij Hnatow z Ukrainy oraz Steve Witkoff i Jared Kushner ze strony amerykańskiej.

Zełenski wyraził nadzieję na połączenie z przywódcami europejskimi podczas rozmów, a wcześniej przeprowadził konsultacje z premierem RP Donaldem Tuskiem i innymi europejskimi liderami.

Spotkanie ma na celu omówienie nowego, 20-punktowego planu pokojowego, opracowanego przez USA w wyniku konsultacji ze stronami konfliktu.

Donald Trump przyjmuje Zełenskiego w Mar-a-Lago

W niedzielę, 28 grudnia 2025 roku, prezydent USA Donald Trump przyjmie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Spotkanie ma na celu kontynuowanie rozmów dotyczących zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rozmowy rozpoczną się około godziny 19:00 czasu polskiego, a Zełenski ma przybyć do klubu Trumpa Mar-a-Lago w West Palm Beach o godzinie 13:00 czasu lokalnego.

To wydarzenie jest szeroko komentowane jako potencjalny przełom w dyplomacji pokojowej, biorąc pod uwagę dotychczasowe stanowiska obu przywódców i ich wpływ na scenę międzynarodową.

Kto weźmie udział w kluczowych rozmowach?

Obok prezydentów Trumpa i Zełenskiego, w rozmowach wezmą udział czołowi negocjatorzy z obu stron. Delegację ukraińską reprezentować będą Rustem Umierow oraz Andrij Hnatow. Ze strony amerykańskiej w negocjacjach uczestniczyć będą Steve Witkoff, wysłannik prezydenta USA ds. misji pokojowych, oraz Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. W skład delegacji z Kijowa wejdzie również minister gospodarki Ołeksij Sobolew, co podkreśla znaczenie aspektów ekonomicznych w przyszłym planie pokojowym.

Obecność tak wysokiej rangi przedstawicieli z obu stron świadczy o poważnym podejściu do negocjacji i nadziei na osiągnięcie konkretnych rezultatów.

Zełenski dąży do połączenia z przywódcami europejskimi

Prezydent Ukrainy zapowiadał, że ma nadzieję, iż podczas rozmów w Mar-a-Lago dojdzie do połączenia również z przywódcami państw europejskich. Jeszcze w sobotę Zełenski przeprowadził szereg rozmów telefonicznych z europejskimi liderami, kiedy przebywał w Kanadzie. Wśród uczestników tych rozmów był także premier RP Donald Tusk, co wskazuje na szerokie konsultacje i dążenie do wspólnego, międzynarodowego frontu w sprawie pokoju.

Takie podejście ma na celu zbudowanie szerokiego konsensusu i zapewnienie, że ewentualny plan pokojowy będzie miał poparcie wielu kluczowych graczy na arenie międzynarodowej.

Nowy plan pokojowy: 20 punktów nadziei?

Ostatnie rundy negocjacji miały miejsce w poprzedni weekend, kiedy Steve Witkoff i Jared Kushner odbyli osobne rozmowy w Miami z ukraińskimi negocjatorami (na czele z Rustemem Umierowem) oraz z przedstawicielami Kremla, wśród których był wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew. Zełenski rozmawiał też później telefonicznie z obydwoma przedstawicielami prezydenta USA, a w środę przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego. Plan ten został opracowany przez USA i jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu.

Prezydent Wołodymyr Zełenski, schodzący po schodach samolotu, prezentował swój charakterystyczny, nieformalny styl. Ubrany był w czarną koszulkę polo oraz czarne spodnie typu cargo lub bojówki, co podkreślało jego pragmatyczne podejście i gotowość do działania, zamiast typowego dla głów państw formalnego garnituru. Całość uzupełniały ciemne, prawdopodobnie wojskowe lub taktyczne buty, co w połączeniu z resztą stroju tworzyło spójny wizerunek lidera w czasie konfliktu, skupionego na zadaniach, a nie na protokole dyplomatycznym.

BREAKING 🇺🇦: Zelenskyy has landed in Miami for a meeting with TrumpTalks are set to begin at 8:00 PM Kyiv time.Meanwhile, Sky News reports the meeting is unlikely to change much — Putin’s stance on Ukraine has barely shifted. pic.twitter.com/IGUsUvCbYk— NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2025

Kluczowe założenia planu pokojowego

Plan przewiduje m.in.:

Ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, co jest fundamentalnym warunkiem dla Kijowa.

Zamrożenie wojny na obecnych liniach kontaktowych, co oznaczałoby faktyczne zawieszenie działań wojennych.

Solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, mający na celu wsparcie jej odbudowy i rozwoju gospodarczego.

Działania na rzecz odbudowy kraju, które będą wymagały znaczących międzynarodowych inwestycji.

Przyspieszenie procesu zawarcia ukraińsko-amerykańskiego porozumienia o wolnym handlu, co mogłoby znacząco wzmocnić ukraińską gospodarkę. Wybory w Ukrainie w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny, co ma zapewnić demokratyczną legitymację władzy po ustaniu konfliktu.

