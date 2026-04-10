Marta Kaczyńska z rodziną w rocznicę katastrofy smoleńskiej była na Wawelu. Poruszające zdjęcia

W całym kraju trwają obchody 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W Krakowie zgromadzili się politycy, rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz państwowych, by oddać hołd 96 osobom, które zginęły 10 kwietnia 2010 r. Wśród nich była m.in. Marta Kaczyńska ze swoją rodziną. Najpierw na Wawelu odbyła się msza święta w intencji wszystkich, którzy ponieśli śmierć w katastrofie smoleńskiej. Nabożeństwu przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, który już na początku liturgii przypomniał, że 16 lat temu na wieść o tym, co się stało pod Smoleńskiem, w katedrze wawelskiej natychmiast odprawiono Mszę św., której przewodniczył śp. bp Tadeusz Pieronek.

- To jest pewnie jedyna właściwa reakcja na takie wydarzenia, bo nie sposób je przeżywać inaczej jak tylko w spotkaniu z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Więc także i dzisiaj, po 16 latach, odprawiamy tu Eucharystię, modląc się za wszystkich, którzy wtedy zginęli, w szczególności za śp. pana prezydenta i jego małżonkę. Modlimy się także za Polskę, bo pewnie wszyscy jesteśmy przekonani co do tego, że każda z tych osób, które wtedy zginęły, chciałaby takiej naszej modlitwy, w intencji Ojczyzny – mówił metropolita krakowski.

W czasie modlitwy wiernych wyczytano nazwiska wszystkich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Na zakończenie Mszy św. zaśpiewano natomiast „Boże, coś Polskę”. Po liturgii, przy grobie pary prezydenckiej śp. Lecha i Marii Kaczyńskich złożone zostały natomiast kwiaty.

Uroczystości upamiętniające odbyły się również na Cmentarzu Rakowickim, gdzie w Apelu Pamięci uczestniczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

