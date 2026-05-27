Ryszard Petru, po latach poza pierwszą linią polityki, ma powrócić do rządu Donalda Tuska jako wiceminister rozwoju, by odpowiadać za kluczowe projekty gospodarcze.

Nieoficjalne doniesienia wskazują, że nominacja jest już gotowa i czeka jedynie na podpis premiera, co oznacza znaczący polityczny transfer.

Sprawdź, jakie wyzwania czekają byłego lidera Nowoczesnej i czy jego powrót wpłynie na kierunek gospodarki kraju.

Jak nieoficjalnie podało RMF FM, nominacja dla Ryszarda Petru jest już gotowa i znajduje się w Kancelarii Premiera. Według rozgłośni brakuje już tylko podpisu Donalda Tuska, a formalne powołanie ma nastąpić w przyszłym tygodniu.

Petru znów blisko władzy

Sam Ryszard Petru w ostatnich dniach dawał do zrozumienia, że chciałby mieć większy wpływ na decyzje państwa. W rozmowie z RMF FM podkreślał, że stanowiska mają sens tylko wtedy, gdy pozwalają realnie wpływać na rzeczywistość.

Chcę mieć wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób – mówił polityk, który obecnie kieruje sejmową Komisją do Spraw Deregulacji.

Dla Petru byłby to największy polityczny powrót od czasu reaktywacji jego kariery po wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

Od Balcerowicza do rządu Tuska

Ryszard Petru od lat kojarzony jest przede wszystkim z gospodarką i finansami. W latach 1997–2000 był doradcą Leszka Balcerowicza w Ministerstwie Finansów, później pracował m.in. w Banku Światowym.

Największą popularność zdobył jednak jako twórca Nowoczesnej. W 2015 roku jego ugrupowanie weszło do Sejmu z mocnym wynikiem i przez pewien czas było jednym z głównych rywali Platformy Obywatelskiej po stronie opozycji.

Później polityczna kariera Petru mocno wyhamowała, a sam ekonomista wycofał się częściowo do biznesu. Do Sejmu wrócił dopiero po wyborach w 2023 roku z list Trzeciej Drogi.

Ludzie Klubu Centrum wchodzą do rządu

Petru ma być kolejnym politykiem Klubu Centrum, który dostanie stanowisko w rządzie Donalda Tuska. Klub powstał po rozłamie w Polsce 2050 i skupia parlamentarzystów związanych wcześniej z ugrupowaniem Szymona Hołowni. We wtorek stanowisko wiceszefowej resortu sportu i turystyki objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Teraz wszystko wskazuje na to, że kolejnym ruchem będzie nominacja dla Ryszarda Petru. Jeśli premier podpisze dokumenty, ekonomista po latach wróci do rządowych gabinetów.