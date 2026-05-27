- Ryszard Petru, po latach poza pierwszą linią polityki, ma powrócić do rządu Donalda Tuska jako wiceminister rozwoju, by odpowiadać za kluczowe projekty gospodarcze.
- Nieoficjalne doniesienia wskazują, że nominacja jest już gotowa i czeka jedynie na podpis premiera, co oznacza znaczący polityczny transfer.
Jak nieoficjalnie podało RMF FM, nominacja dla Ryszarda Petru jest już gotowa i znajduje się w Kancelarii Premiera. Według rozgłośni brakuje już tylko podpisu Donalda Tuska, a formalne powołanie ma nastąpić w przyszłym tygodniu.
Petru znów blisko władzy
Sam Ryszard Petru w ostatnich dniach dawał do zrozumienia, że chciałby mieć większy wpływ na decyzje państwa. W rozmowie z RMF FM podkreślał, że stanowiska mają sens tylko wtedy, gdy pozwalają realnie wpływać na rzeczywistość.
Chcę mieć wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób – mówił polityk, który obecnie kieruje sejmową Komisją do Spraw Deregulacji.
Dla Petru byłby to największy polityczny powrót od czasu reaktywacji jego kariery po wyborach parlamentarnych w 2023 roku.
Od Balcerowicza do rządu Tuska
Ryszard Petru od lat kojarzony jest przede wszystkim z gospodarką i finansami. W latach 1997–2000 był doradcą Leszka Balcerowicza w Ministerstwie Finansów, później pracował m.in. w Banku Światowym.
Największą popularność zdobył jednak jako twórca Nowoczesnej. W 2015 roku jego ugrupowanie weszło do Sejmu z mocnym wynikiem i przez pewien czas było jednym z głównych rywali Platformy Obywatelskiej po stronie opozycji.
Później polityczna kariera Petru mocno wyhamowała, a sam ekonomista wycofał się częściowo do biznesu. Do Sejmu wrócił dopiero po wyborach w 2023 roku z list Trzeciej Drogi.
Ludzie Klubu Centrum wchodzą do rządu
Petru ma być kolejnym politykiem Klubu Centrum, który dostanie stanowisko w rządzie Donalda Tuska. Klub powstał po rozłamie w Polsce 2050 i skupia parlamentarzystów związanych wcześniej z ugrupowaniem Szymona Hołowni. We wtorek stanowisko wiceszefowej resortu sportu i turystyki objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska.
Teraz wszystko wskazuje na to, że kolejnym ruchem będzie nominacja dla Ryszarda Petru. Jeśli premier podpisze dokumenty, ekonomista po latach wróci do rządowych gabinetów.