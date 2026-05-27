Donald Tusk szykuje ważny transfer. Ryszard Petru dostanie stanowisko w rządzie

Grażyna Czekalińska
2026-05-27 18:20

Ryszard Petru jest o krok od wejścia do rządu Donalda Tuska. Polityk, który jeszcze kilka lat temu zniknął z pierwszej linii politycznego frontu, teraz ma wrócić do ścisłego centrum władzy. Wszystko wskazuje na to, że obejmie funkcję wiceministra rozwoju i będzie odpowiadał za gospodarcze projekty rządu.

  • Ryszard Petru, po latach poza pierwszą linią polityki, ma powrócić do rządu Donalda Tuska jako wiceminister rozwoju, by odpowiadać za kluczowe projekty gospodarcze.
  • Nieoficjalne doniesienia wskazują, że nominacja jest już gotowa i czeka jedynie na podpis premiera, co oznacza znaczący polityczny transfer.
Jak nieoficjalnie podało RMF FM, nominacja dla Ryszarda Petru jest już gotowa i znajduje się w Kancelarii Premiera. Według rozgłośni brakuje już tylko podpisu Donalda Tuska, a formalne powołanie ma nastąpić w przyszłym tygodniu.

Petru znów blisko władzy

Sam Ryszard Petru w ostatnich dniach dawał do zrozumienia, że chciałby mieć większy wpływ na decyzje państwa. W rozmowie z RMF FM podkreślał, że stanowiska mają sens tylko wtedy, gdy pozwalają realnie wpływać na rzeczywistość.

Chcę mieć wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób – mówił polityk, który obecnie kieruje sejmową Komisją do Spraw Deregulacji.

Dla Petru byłby to największy polityczny powrót od czasu reaktywacji jego kariery po wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

Od Balcerowicza do rządu Tuska

Ryszard Petru od lat kojarzony jest przede wszystkim z gospodarką i finansami. W latach 1997–2000 był doradcą Leszka Balcerowicza w Ministerstwie Finansów, później pracował m.in. w Banku Światowym.

Największą popularność zdobył jednak jako twórca Nowoczesnej. W 2015 roku jego ugrupowanie weszło do Sejmu z mocnym wynikiem i przez pewien czas było jednym z głównych rywali Platformy Obywatelskiej po stronie opozycji.

Później polityczna kariera Petru mocno wyhamowała, a sam ekonomista wycofał się częściowo do biznesu. Do Sejmu wrócił dopiero po wyborach w 2023 roku z list Trzeciej Drogi.

Ludzie Klubu Centrum wchodzą do rządu

Petru ma być kolejnym politykiem Klubu Centrum, który dostanie stanowisko w rządzie Donalda Tuska. Klub powstał po rozłamie w Polsce 2050 i skupia parlamentarzystów związanych wcześniej z ugrupowaniem Szymona Hołowni. We wtorek stanowisko wiceszefowej resortu sportu i turystyki objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Teraz wszystko wskazuje na to, że kolejnym ruchem będzie nominacja dla Ryszarda Petru. Jeśli premier podpisze dokumenty, ekonomista po latach wróci do rządowych gabinetów.

Petru stracił panowanie i ostrzega Polskę 2050! "Nieakceptowalne". Jawny bunt?
