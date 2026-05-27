Czarzasty skontroluje Ziobrę. Poseł PiS nie poinformował o nowej pracy

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-05-27 17:06

Posłowie Zbigniew Ziobro (56 l.) i Marcin Romanowski (50 l.) od dawna są za granicą, ale wygenerowali w 2025 r. wysokie koszty dla Kancelarii Sejmu. Tylko sam Ziobro wydał na swoje biuro poselskie ponad 370 tys. zł. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (66 l.) zlecił kontrolę biur poselskich obu posłów-uciekinierów.

Czarzasty, Ziobro

i

Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express; Jacek Dominski / Reporter/ Reporter
  • Kontrola biur Ziobry i Romanowskiego została zlecona, bo pojawiły się wątpliwości, czy Ziobro podjął dodatkową pracę, m.in. w Telewizji Republika, i czy zgłosił to zgodnie z obowiązkiem poselskim.
  • Czarzasty podkreślił, że brak prawdziwego oświadczenia może oznaczać próbę uzyskania korzyści majątkowej, a Ziobro nie przekazał żadnych informacji o dodatkowym zatrudnieniu.
  • Obaj politycy są jednocześnie podejrzanymi w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, gdzie Ziobrze zarzuca się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i 26 przestępstw.

Kontrola biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego wynika z nowych przesłanek. Jak wyjaśnił Włodzimierz Czarzasty, pojawiły się pytania dotyczące ewentualnego dodatkowego zatrudnienia byłego ministra sprawiedliwości, m.in. w Telewizji Republika (ma być komentatorem stacji), oraz tego, czy mogłoby to wpływać na jego uposażenie poselskie. Marszałek Sejmu przypomniał, że każdy poseł, składając wniosek o wypłatę uposażenia, zobowiązuje się do informowania o podjęciu dodatkowej pracy. Takie oświadczenie podpisał również Ziobro. – Niezłożenie prawdziwego oświadczenia może być potraktowane jako świadome działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd – podkreślił Czarzasty. Dodał, że do tej pory Ziobro nie przekazał żadnej informacji o dodatkowym zatrudnieniu. W związku z tym Czarzasty zlecił kontrolę wydatków w biurach poselskich Ziobry i Romanowskiego.

Co rząd powinien zrobić ws. Zbigniewa Ziobry? Polacy zadecydowali

Zbigniew Ziobro, przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych, oraz Marcin Romanowski (prawdopodobnie jest w Europie), są podejrzanymi w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ziobrze prokuratura zarzuca kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i 26 przestępstw, w tym wydawanie poleceń łamania prawa przy przyznawaniu dotacji.

Powitanie pierwszych, polskich F-35
Galeria zdjęć 42
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy Zbigniew Ziobro powinien zwrócić pieniądze, które dostał na biuro poselskie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki