Kierwiński nie wytrzymał po pytaniu. „Znowu pan kłamie!” W tle rodzina prezydenta i fałszywe alarmy

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-05-27 13:49

Na sejmowym korytarzu doszło do ostrego spięcia Marcina Kierwińskiego z reporterem TV Republika. Poszło o fałszywe alarmy, interwencję służb w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego i sugestię, że rząd miał zareagować dopiero po sygnale z Pałacu Prezydenckiego. Szef MSWiA odpowiedział bez ogródek. „Znowu pan kłamie” – rzucił do dziennikarza.

Kierwiński & Tusk

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Szef MSWiA Marcin Kierwiński ostro starł się z reporterem TV Republika, odpierając zarzuty o fałszywe alarmy, w tym u matki prezydenta Nawrockiego.
  • Minister oskarżył dziennikarza o kłamstwo, stanowczo dementując, że służby działały dopiero po naciskach Pałacu Prezydenckiego.
  • Odkryj, jak to spięcie eskaluje polityczną wojnę o służby i kto kłamie w tle zgłoszeń u Jarosława Kaczyńskiego!

Marcin Kierwiński stanął przed kamerami i bardzo szybko zrobiło się gorąco. Szef MSWiA odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące serii fałszywych alarmów, które w ostatnich dniach uruchamiały służby w różnych miejscach kraju. Wśród nich była także głośna interwencja w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego.

To właśnie o tę sprawę zapytał ministra reporter TV Republika. Chciał wiedzieć, dlaczego spotkanie ze służbami miało odbyć się dopiero po interwencji Pałacu Prezydenckiego. Kierwiński natychmiast zaprzeczył takiemu stawianiu sprawy i zarzucił dziennikarzowi rozpowszechnianie nieprawdy. Według relacji Onetu spięcie miało miejsce podczas spotkania ministra z dziennikarzami na sejmowym korytarzu.

Po śmierci Litewki zawrzało w fundacji. Partnerka zabrała głos i apeluje o rozsądek

Kierwiński ostro do reportera Republiki. „Pan kłamie”

Szef MSWiA nie próbował owijać w bawełnę. Najpierw stwierdził: „Pan kłamie. Znowu pan kłamie”. Potem dodał, że zamiast podziękować służbom za działanie, reporter powiela nieprawdziwą narrację.

Dziennikarz przekonywał, że informację o interwencji Pałacu miał otrzymać od Pawła Szefernakera, szefa Gabinetu Prezydenta RP. Kierwiński odpowiedział, że Pałac Prezydencki nie wydaje poleceń rządowi. Uciął sprawę słowami: „Spotkanie ze służbami odbyłem ja”.

To była jedna z tych wymian, które natychmiast zaczynają żyć własnym życiem. Zamiast suchego komunikatu o pracy służb widzowie dostali polityczne starcie przy kamerach: minister kontra reporter stacji, która od dni mocno nagłaśnia temat fałszywych alarmów u osób związanych z prawicą.

Fałszywy alarm u matki prezydenta. Służby weszły siłowo

Sprawa, o którą poszło, dotyczy sobotniej interwencji w Gdańsku. Służby dostały zgłoszenie o rzekomym pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Na miejsce przyjechały straż pożarna, policja i ratownicy medyczni. Kierujący akcją strażak podjął decyzję o siłowym wejściu do lokalu. W środku nikogo nie było, a pożaru nie stwierdzono. MSWiA przekazywało, że zgłoszenie zostało obsłużone zgodnie z procedurami.

Po tej interwencji sprawa natychmiast stała się polityczna. Po stronie prawicy pojawiły się pytania o procedury, nadzór i ochronę osób z najbliższego otoczenia prezydenta. Resort spraw wewnętrznych odpowiadał, że służby muszą reagować na każde zgłoszenie dotyczące możliwego zagrożenia życia, a lokal nie był objęty ochroną SOP, bo nie należy do prezydenta.

Nie tylko dom rodziny Nawrockiego. Alarmy dotyczyły też Kaczyńskiego i Sakiewicza

Fałszywe zgłoszenie dotyczące mieszkania matki prezydenta nie było jedynym takim przypadkiem. Wcześniej służby reagowały m.in. po informacji o rzekomym ładunku wybuchowym na posesji Jarosława Kaczyńskiego oraz po zgłoszeniu dotyczącym zagrożenia życia dziecka w lokalu, w którym przebywał Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny TV Republika.

Właśnie dlatego emocje są tak duże. Dla polityków prawicy to dowód, że państwo powinno działać szybciej i skuteczniej. Dla MSWiA to z kolei sprawa uderzająca przede wszystkim w funkcjonariuszy, którzy muszą sprawdzać każde zgłoszenie, nawet jeśli później okazuje się ono fałszywe.

Kierwiński w rozmowie z dziennikarzami wyraźnie bronił służb. Mówił, że pierwsze zatrzymanie w tej sprawie było już w czwartek, a funkcjonariusze pracują nad ustaleniem autorów fałszywych alarmów. Najmocniej zabrzmiał jego apel: „Przestańcie kłamać”.

Są zatrzymania i zarzuty. Rząd zapowiada dalsze działania

W sprawie fałszywych alarmów są już zatrzymani. Jak przekazywały media za PAP, jedna z osób miała usłyszeć zarzut udziału w grupie, a druga — kierowania grupą odpowiedzialną za wywoływanie fałszywych alarmów. Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do zarzucanych czynów, a prokurator skierował wniosek o tymczasowy areszt.

Premier Donald Tusk mówił, że sprawa jest poważna, a sprawcy są bardzo młodzi. Szef rządu zapowiadał kolejne zatrzymania i wskazywał, że państwo będzie konsekwentnie ścigać osoby odpowiedzialne za takie zgłoszenia. Według MSWiA do prac nad sprawą włączono także specjalistów od cyberbezpieczeństwa, NASK i ABW.

Polityczna wojna o służby i Pałac Prezydencki

Spięcie Kierwińskiego z reporterem Republiki pokazuje, że temat fałszywych alarmów dawno wyszedł poza zwykły komunikat policyjny. To już nie tylko pytanie o to, kto wysyłał zgłoszenia i jak szybko zostanie zatrzymany. To także kolejna odsłona wojny między rządem, prawicowymi mediami i otoczeniem prezydenta.

Pałac Prezydencki podnosi temat procedur i nadzoru. MSWiA odpowiada, że służby działały zgodnie z zasadami, a politycy i media nie powinni podważać ich pracy. W tle jest jeszcze prezydent Karol Nawrocki, jego rodzina i pytanie, czy państwo potrafi skutecznie reagować na prowokacje, które uderzają w osoby publiczne.

Dlatego słowa Kierwińskiego tak mocno wybrzmiały. Minister nie tylko odpowiedział na pytanie. On wyraźnie postawił granicę: jego zdaniem krytyka rządu nie może oznaczać obrażania funkcjonariuszy i budowania narracji, że służby działały dopiero po politycznym ponagleniu.

Kierwiński kontra Republika. To nagranie może ponieść się po sieci

Na konferencji najmocniej wybrzmiały nie długie tłumaczenia o procedurach, ale jedno zdanie ministra. Gdy reporter Republiki dopytywał, czy spotkanie ze służbami odbyło się dopiero po reakcji Pałacu Prezydenckiego, Marcin Kierwiński przerwał mu ostro: „Znowu pan kłamie”.

Minister przekonywał, że służby działały od początku, a pierwsze zatrzymanie w sprawie fałszywych alarmów miało miejsce już w czwartek. W jego ocenie sugerowanie, że rząd ruszył dopiero po sygnale z Pałacu, uderza nie tylko w MSWiA, ale też w funkcjonariuszy pracujących przy tej sprawie.

Reporter Republiki nie odpuszczał i powoływał się na informacje z otoczenia prezydenta. Kierwiński odpowiedział, że Pałac Prezydencki „nie wydaje poleceń polskiemu rządowi”. Widać było, że temat fałszywych alarmów przestał być już tylko sprawą dla policji i prokuratury. Stał się kolejnym punktem zapalnym między rządem, Pałacem Prezydenckim i prawicowymi mediami.

Poniżej galeria zdjęć: Minister Kierwiński wpadł do fryzjera

Polityka SE Google News
Minister Kierwiński wpadł do fryzjera
Galeria zdjęć 41
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy Marcin Kierwiński słusznie ostro odpowiedział reporterowi TV Republika?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
TV REPUBLIKA
MARCIN KIERWIŃSKI