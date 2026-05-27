Zawrzało w Sejmie! Adrian Zandberg starł się z marszałkiem Czarzastym!

Środowe posiedzenie Sejmu zaczęło się od spięcia.

Udział wzięli w nim Adrian Zandberg i Włodzimierz Czarzasty.

Zobaczcie, jak kłócili się lewicowi politycy.

W środę rano rozpoczęło się 58. posiedzenie Sejmu. Niedługo po rozpoczęciu na mównicę wyszedł Adrian Zandberg. - No i się nie udało panie marszałku z tym nieprzyznaniem głosu - rozpoczął zaczepnie swe przemówienie, zwracając się bezpośrednio do prowadzącego obrady Włodzimierza Czarzastego. - Adrian, Adrian - podniesionym głosem odpowiadał Marszałek Sejmu, ale reprezentant Razem nic sobie z tego nie robił i kontynuował swoje przemówienie.

Zobacz: Tuż przed startem Donald Tusk przemówił na płycie lotniska! "Pójdziecie siedzieć"

Zandberg zwrócił się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska z Nowej Lewicy, przypominając, że w budżecie Polski na 2026 r. na jego dziedzinę przeznaczono nieco ponad 1 proc. PKB. - To najniższy wskaźnik od początku reformy - stwierdził Zandberg. Jakby tego było mało, zarzucił wprost ministrowi, że ten kłamie. Gdy opuścił mównicę, głos zabrał marszałek Sejmu. - Czasami jest tak, że można wziąć za coś odpowiedzialność, a nie krzyczeć - powiedział do mikrofonu Włodzimierz Czarzasty, zwracając się do Zandberga. Ten próbował przekrzyczeć marszałka Sejmu, rzucając w jego stronę, żeby jego koalicja rządząca "wzięła odpowiedzialność" za niskie nakłady na edukację w polskim budżecie.

Sprawdź: PILNE! Są pierwsze zatrzymania po fałszywych alarmach! Szef MSWiA zdradza, kim są podejrzani

Na koniec Czarzasty dodał jeszcze:

- A nie krzyczeć panie pośle, na tym to polega

Galeria poniżej: Adrian Zandberg i Barbara Nowacka byli parą

8

QUIZ. Włodzimierz Czarzasty. Co wiesz o Marszałku Sejmu? Pytania nieoczywiste! Pytanie 1 z 12 W którym mieście urodził się Włodzimierz Czarzasty? Warszawa Sosnowiec Katowice Następne pytanie