Zawrzało w Sejmie! Adrian Zandberg starł się z marszałkiem Czarzastym!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-05-27 13:41

W środę (27 maja 2026 roku) rozpoczęło się kolejne, trzydniowe posiedzenie polskiego Sejmu. Już na samym jego początku temperatura na sali plenarnej gwałtownie się podniosła dzięki dwóm prominentnym lewicowym politykom. Lider Partii Razem starł się słownie z Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Duże emocje, podniesione głosy - to w sejmowym bingu możemy już odhaczyć z listy! Zobaczcie, o co poszło w dalszej części artykułu.

Czarzasty i Zandberg

i

Autor: PAWEL JASKOLKA / SUPER EXPRESS(2)
  • Środowe posiedzenie Sejmu zaczęło się od spięcia.
  • Udział wzięli w nim Adrian Zandberg i Włodzimierz Czarzasty.
  • Zobaczcie, jak kłócili się lewicowi politycy.

W środę rano rozpoczęło się 58. posiedzenie Sejmu. Niedługo po rozpoczęciu na mównicę wyszedł Adrian Zandberg. - No i się nie udało panie marszałku z tym nieprzyznaniem głosu - rozpoczął zaczepnie swe przemówienie, zwracając się bezpośrednio do prowadzącego obrady Włodzimierza Czarzastego. - Adrian, Adrian - podniesionym głosem odpowiadał Marszałek Sejmu, ale reprezentant Razem nic sobie z tego nie robił i kontynuował swoje przemówienie.

Zobacz: Tuż przed startem Donald Tusk przemówił na płycie lotniska! "Pójdziecie siedzieć"

Zandberg zwrócił się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska z Nowej Lewicy, przypominając, że w budżecie Polski na 2026 r. na jego dziedzinę przeznaczono nieco ponad 1 proc. PKB. - To najniższy wskaźnik od początku reformy - stwierdził Zandberg. Jakby tego było mało, zarzucił wprost ministrowi, że ten kłamie. Gdy opuścił mównicę, głos zabrał marszałek Sejmu. - Czasami jest tak, że można wziąć za coś odpowiedzialność, a nie krzyczeć - powiedział do mikrofonu Włodzimierz Czarzasty, zwracając się do Zandberga. Ten próbował przekrzyczeć marszałka Sejmu, rzucając w jego stronę, żeby jego koalicja rządząca "wzięła odpowiedzialność" za niskie nakłady na edukację w polskim budżecie.

Sprawdź: PILNE! Są pierwsze zatrzymania po fałszywych alarmach! Szef MSWiA zdradza, kim są podejrzani

Na koniec Czarzasty dodał jeszcze: 

- A nie krzyczeć panie pośle, na tym to polega

Galeria poniżej: Adrian Zandberg i Barbara Nowacka byli parą

Adrian Zandberg i Barbara Nowacka byli parą
Galeria zdjęć 8
QUIZ. Włodzimierz Czarzasty. Co wiesz o Marszałku Sejmu? Pytania nieoczywiste!
Pytanie 1 z 12
W którym mieście urodził się Włodzimierz Czarzasty?
CZARZASTY ŻEGNA ŁUKASZA LITEWKĘ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁODZIMIERZ CZARZASTY
ADRIAN ZANDBERG