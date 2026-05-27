PILNE! Są pierwsze zatrzymania po fałszywych alarmach! Szef MSWiA zdradza, kim są podejrzani

Fala fałszywych alarmów przetoczyła się przez Polskę.

Policja ujęła właśnie pierwszych podejrzanych.

Marcin Kierwiński zdradził szczegóły.

Zobacz, co powiedział szef MSWiA.

- To są historie dotyczące poprzednich dni, Telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza, Jarosława Kaczyńskiego, Sławomira Cenckiewicza. Sprawa jest rozwojowa. W tego typu sprawach najczęściej mamy do czynienia z grupą, która się ze sobą kontaktuje. To jest kilka osób działających w porozumieniu - mówił Marcin Kierwiński w TVN24.

Dodał przy tym, że nie chce przekazywać dokładnych szczegółów na temat sprawy z uwagi na dobro śledztwa. - To są młode osoby, to są 20-latkowie. To są osoby, które już miały problemy z prawem w tego typu kwestiach. Trzymamy mocno te informacje ze względu na dobro śledztwa. Warto powiedzieć, że pierwsza osoba, od której rozpoczęło się postępowanie, była zatrzymana w zeszły czwartek, bo tak intensywnie działały służby i poważnie podchodziliśmy do zgłoszeń - stwierdził jedynie. - Te osoby, które zostały zatrzymane, działały wspólnie. Natomiast grupa ich kontaktów jest znacznie szersza i na podstawie tej grupy mogę powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że namierzona zostanie osoba, która stoi za fałszywym alarmem, jeżeli chodzi o matkę prezydenta Nawrockiego. Pracujemy nad tym bardzo intensywnie - dodał.

Pytany o motywy zatrzymanych, stwierdził, że chęć zdobycia sławy i zaistnienia "jest bardzo mocna". - Są to osoby, które też mają swoje sympatie polityczne, ale to będzie przedstawiać prokuratura - zauważył. Jak zaznaczył, zatrzymane osoby złożyły zeznania, w których mówiły o powodach swoich działań. - To będzie przedstawiać prokuratura. Najbliższe godziny, a może dni będą przynosić kolejne zatrzymania - podkreślił. Przekazał też, że osoby stojące za fałszywymi alarmami są "dość biegłe, jeżeli chodzi o kwestie technik komputerowych". - To nie jest tak, że w wielu kwestiach coś trzeba przełamywać. Proszę pamiętać, że zgłoszenie do matki pana prezydenta wymagało tak naprawdę zalogowania do bramki internetowej, którą każdy z nas może wykupić - tłumaczył, dodając przy tym, że osoby zatrzymane współpracują z prokuraturą i składają zeznania.

