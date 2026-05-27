Krzysztof Kwiatkowski ma radę dla Ziobry! "Powinien wziąć ostatnią kilometrówkę z USA do Polski"

Zbigniew Ziobro opuścił Unię Europejską i udał się do Nowego Jorku, posługując się amerykańską wizą typu „I”, przeznaczoną dla przedstawicieli zagranicznych mediów, figurując jako korespondent telewizji TV Republika.

Wobec Zbigniewa Ziobry uchylono immunitet, postawiono mu 26 zarzutów karnych, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i masowe nadużycia finansowe z Funduszu Sprawiedliwości, a w związku z niestawiennictwem wydano za nim oficjalny list gończy.

Pomimo deklaracji polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości o dążeniu do ekstradycji, eksperci przewidują wieloletni pat, wskazując na rygorystyczne amerykańskie procedury, możliwość argumentowania przez Ziobrę o politycznym podłożu zarzutów oraz potencjalne wsparcie ze strony konserwatywnych elit w USA.

Zbigniew Ziobro opuścił terytorium Unii Europejskiej 9 maja 2026 roku. Polityk wszedł na pokład samolotu lecącego do Nowego Jorku z lotniska w Mediolanie. Najgłośniejsze komentarze budzi jednak formalna podstawa jego wjazdu do Stanów Zjednoczonych oraz dokumenty, którymi się posłużył. Jak wynika z ustaleń agencji Reuters, Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę typu „I”, przeznaczoną wyłącznie dla przedstawicieli zagranicznych mediów. W dokumentach aplikacyjnych polityk miał figurować jako korespondent telewizji TV Republika.

O komentarz w sprawie Zbigniewa Ziobry poprosiliśmy senatora KO Krzysztofa Kwiatkowskiego, który nie gryzł się w język.

- Ziobro powinien wziąć ostatnią kilometrówkę z Waszyngtonu do Warszawy, aby stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości - powiedział nam.

26 zarzutów i list gończy

Podczas gdy Zbigniew Ziobro przebywa za oceanem, w Warszawie procedury śledcze gwałtownie przyspieszają. Prokuratura Krajowa dysponuje obecnie pełną zgodą parlamentu na podjęcie radykalnych kroków procesowych.

Przypomnijmy, że 7 listopada 2025 roku Sejm RP formalnie uchylił immunitet byłemu ministrowi oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Śledczy sformułowali wobec niego 26 zarzutów karnych, wśród których najcięższe dotyczą kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz masowych nadużyć finansowych przy dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości. W związku z niestawieniem się przed organami ścigania, w kraju wydano za nim oficjalny list gończy. Ponadto prokuratura oczekuje na decyzję sądu w przedmiocie rozszerzenia poszukiwań o Europejski Nakaz Aresztowania.

Perspektywy ekstradycji

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewniał, że państwo polskie wykorzysta wszelkie dostępne instrumenty prawa międzynarodowego, aby doprowadzić do ekstradycji polityka. Eksperci z zakresu stosunków międzynarodowych studzą jednak emocje i przewidują wieloletni pat.

Amerykańskie procedury ekstradycyjne są niezwykle rygorystyczne, skomplikowane i przede wszystkim podatne na przewlekanie procesu przez obrońców. Kluczowym elementem strategii Ziobry będzie najpewniej argumentacja o braku możliwości liczenia na rzetelny proces w Polsce oraz politycznym podłożu stawianych mu zarzutów. Przy obecnym układzie sił politycznych w Waszyngtonie i otwarcie okazywanym wsparciu ze strony konserwatywnych elit z otoczenia partii Republikańskiej, amerykańskie sądy mogą z dużą rezerwą podchodzić do wniosków płynących z Warszawy.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

39

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien zostać sprowadzony z USA do Polski? Tak, powinien stanąć przed polskim sądem Nie, to sprawa polityczna Tak, ale tylko zgodnie z procedurami ekstradycyjnymi Trudno powiedzieć