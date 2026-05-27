Krzysztof Kwiatkowski ma radę dla Ziobry! "Powinien wziąć ostatnią kilometrówkę z USA do Polski"

- Zbigniew Ziobro opuścił Unię Europejską i udał się do Nowego Jorku, posługując się amerykańską wizą typu „I”, przeznaczoną dla przedstawicieli zagranicznych mediów, figurując jako korespondent telewizji TV Republika.
- Wobec Zbigniewa Ziobry uchylono immunitet, postawiono mu 26 zarzutów karnych, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i masowe nadużycia finansowe z Funduszu Sprawiedliwości, a w związku z niestawiennictwem wydano za nim oficjalny list gończy.
- Pomimo deklaracji polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości o dążeniu do ekstradycji, eksperci przewidują wieloletni pat, wskazując na rygorystyczne amerykańskie procedury, możliwość argumentowania przez Ziobrę o politycznym podłożu zarzutów oraz potencjalne wsparcie ze strony konserwatywnych elit w USA.
Zbigniew Ziobro opuścił terytorium Unii Europejskiej 9 maja 2026 roku. Polityk wszedł na pokład samolotu lecącego do Nowego Jorku z lotniska w Mediolanie. Najgłośniejsze komentarze budzi jednak formalna podstawa jego wjazdu do Stanów Zjednoczonych oraz dokumenty, którymi się posłużył. Jak wynika z ustaleń agencji Reuters, Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę typu „I”, przeznaczoną wyłącznie dla przedstawicieli zagranicznych mediów. W dokumentach aplikacyjnych polityk miał figurować jako korespondent telewizji TV Republika.
O komentarz w sprawie Zbigniewa Ziobry poprosiliśmy senatora KO Krzysztofa Kwiatkowskiego, który nie gryzł się w język.
- Ziobro powinien wziąć ostatnią kilometrówkę z Waszyngtonu do Warszawy, aby stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości - powiedział nam.
26 zarzutów i list gończy
Podczas gdy Zbigniew Ziobro przebywa za oceanem, w Warszawie procedury śledcze gwałtownie przyspieszają. Prokuratura Krajowa dysponuje obecnie pełną zgodą parlamentu na podjęcie radykalnych kroków procesowych.
Przypomnijmy, że 7 listopada 2025 roku Sejm RP formalnie uchylił immunitet byłemu ministrowi oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Śledczy sformułowali wobec niego 26 zarzutów karnych, wśród których najcięższe dotyczą kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz masowych nadużyć finansowych przy dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości. W związku z niestawieniem się przed organami ścigania, w kraju wydano za nim oficjalny list gończy. Ponadto prokuratura oczekuje na decyzję sądu w przedmiocie rozszerzenia poszukiwań o Europejski Nakaz Aresztowania.
Perspektywy ekstradycji
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewniał, że państwo polskie wykorzysta wszelkie dostępne instrumenty prawa międzynarodowego, aby doprowadzić do ekstradycji polityka. Eksperci z zakresu stosunków międzynarodowych studzą jednak emocje i przewidują wieloletni pat.
Amerykańskie procedury ekstradycyjne są niezwykle rygorystyczne, skomplikowane i przede wszystkim podatne na przewlekanie procesu przez obrońców. Kluczowym elementem strategii Ziobry będzie najpewniej argumentacja o braku możliwości liczenia na rzetelny proces w Polsce oraz politycznym podłożu stawianych mu zarzutów. Przy obecnym układzie sił politycznych w Waszyngtonie i otwarcie okazywanym wsparciu ze strony konserwatywnych elit z otoczenia partii Republikańskiej, amerykańskie sądy mogą z dużą rezerwą podchodzić do wniosków płynących z Warszawy.
