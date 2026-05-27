Co rząd powinien zrobić ws. Zbigniewa Ziobry? Polacy zadecydowali

Według sondażu CBOS, większość ankietowanych uważa, że polski rząd powinien domagać się wydania byłego ministra sprawiedliwości.

Były minister sprawiedliwości sam potwierdził swój pobyt w Stanach Zjednoczonych , a polskie śledztwo zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw.

Pojawiają się znaczące różnice w poglądach na temat sprowadzenia Ziobry w zależności od wieku i preferencji wyborczych.

Według sondażu przeprowadzonego przez CBOS dla "Dziennika Gazety Prawnej", 61 procent ankietowanych uważa, że polskie władze powinny interweniować i domagać się od Stanów Zjednoczonych wydania Zbigniewa Ziobry. Wśród tej grupy, 34,2 procent respondentów wyraziło zdecydowane poparcie dla takich działań, nawet jeśli miałoby to prowadzić do pogorszenia stosunków z USA. Kolejne 26,8 procent popiera interwencję, jednak pod warunkiem, że nie zaszkodzi ona relacjom polsko-amerykańskim. Przeciwko aktywności rządu w tej sprawie opowiedziało się 26,4 procent badanych, a 11,2 procent nie miało sprecyzowanego zdania.

Sondaż ujawnił znaczące różnice w poglądach w zależności od wieku i preferencji politycznych respondentów. Największe oczekiwania wobec władz w kwestii sprowadzenia Zbigniewa Ziobry obserwuje się w grupie wiekowej 18-24 lata. Aż 76,5 procent młodych osób popiera domaganie się jego wydania. W tej grupie 46,6 procent akceptuje wariant najostrzejszy, czyli nacisk na USA kosztem pogorszenia relacji, a 29,9 procent warunkuje to brakiem negatywnych konsekwencji dla stosunków dwustronnych. Przeciwko interwencji jest jedynie 15,3 procent najmłodszych badanych.

Zupełnie odmienne nastroje panują wśród seniorów w wieku 65+, gdzie odnotowano najwyższy poziom sprzeciwu wobec ewentualnych starań władz czyli 36,9 procent. W tej grupie 50,3 procent opowiedziało się za działaniami rządu, a 11,1 procent nie miało zdania.

Podziały widoczne są również w zależności od poglądów politycznych. Zdecydowane działania na rzecz wydania Zbigniewa Ziobry popiera 86,5 procent badanych o poglądach lewicowych oraz 79,9 procent respondentów z centrum. Na prawicy poparcie dla interwencji spada do 36,1 procent, a większość ankietowanych, bo 51,5 procent, jest jej przeciwna.

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Doniesienia o miejscu pobytu byłego ministra sprawiedliwości pojawiły się w maju, kiedy to Zbigniew Ziobro sam potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej, przez kilka miesięcy, Ziobro miał przebywać na Węgrzech, gdzie, jak podano, otrzymał ochronę międzynarodową za rządów premiera Viktora Orbána.

Obecnie Zbigniew Ziobro ma współpracować z Telewizją Republika, pełniąc rolę komentatora. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany o szereg przestępstw, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie zajmowanego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według śledczych, Ziobro miał popełnić 26 przestępstw związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty obejmują między innymi wydawanie podwładnym poleceń łamania prawa w celu zapewnienia dotacji wybranym podmiotom, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych oraz dopuszczanie do przyznawania środków podmiotom nieuprawnionym.

