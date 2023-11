Marszałek senior ma pomysł, jak pozbyć się Morawieckiego. Jaki?

To on pokieruje nowym Sejmem

Wotum nieufności dla rządu Morawieckiego

Sawicki z PSL przyznał w wywiadzie w Polsat News, że 20 listopada Donald Tusk może juz być premierem w ten sposób znacznie skracając oficjalne ścieżki tworzenia nowego rządu.

"Ten scenariusz zakłada przeprowadzenie konstruktywnego wotum nieufności. - Ja bym się na to zdecydował, bo to skraca wyraźnie proces powołania nowego rządu, a przed nami krótki termin uchwalenia budżetu, bo może to być już 30 stycznia" - stwierdził Sawicki w programie.

Komentując wybór Morawieckiego, Sawicki stwierdził w programie, że sam prezydent nie jest przekonany, co do tego, czy obecny szef rządu będzie w stanie zgromadzić sejmową większość.

Bez szybkiego usunięcia rządu Morawieckiego, który nie ma szans na większość parlamentarną będzie niewiele czasu na uchwalenie niezwykle istotnych ustaw. Dopiero po jego powołaniu poznamy decyzję co do priorytetów wydatkowych. Z tych istotnych to przede wszystkim 0 VAT na żywność, który obowiązuje do końca tego roku czy czekające nas od nowego roku olbrzymie podwyżki za prąd i gaz. Na podwyżki czekają również nauczyciele jak równiez cała budżetówka.

Tymczasem prezydent Andrzej Duda wskazał na premiera Mateusza Morawieckiego, nie zważając w ogóle na realia ekonomiczne, w których żyją Polacy. Nie tylko przysłowiowy Kowalski, ale również przedsiębiorcy, którzy w biznesplanach na przyszły rok muszą wziąć pod uwagę chociażby ceny energii, gazu.

Jak PiS z Dudą i Morawieckim będzie grał na zwłokę?

Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje premiera wraz z rządem w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniego rządu.

W ciągu kolejnych 14 dni nowy premier przedstawia Sejmowi program działania rządu (exposé) Jeśli jednak nowo powołany rząd nie zdobędzie zaufania posłów, wtedy to oni przejmą inicjatywę utworzenia nowego rządu. Kandydata na premiera zgłasza wtedy grupa co najmniej 46 posłów, a do jego powołania konieczna jest bezwzględna większość głosów.

Jeśli jednak wskazany przez Sejm kandydat na premiera nie uzyska bezwzględnej większości głosów, inicjatywa wraca do prezydenta, który w ciągu 14 dni powołuje premiera i rząd na jego wniosek oraz odbiera od nich przysięgę. Prezydent musiałby ogłosić swoją decyzję do 9 stycznia. Głosowanie w tej sprawie odbyłoby się maksymalnie 23 stycznia.

A na to czasu nie ma bo potrzeba pilnych decyzji ekonomicznych.

