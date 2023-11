PSL poparło rząd PiS. To było prawie dwadzieścia lat temu

To on pokieruje nowym Sejmem

Parlament zbierze sie 13 listopada w poniedziałek

"Prezydent RP podpisał postanowienia w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu RP X kadencji i Senatu RP XI kadencji" - podano na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Poinformowano, że "pierwsze posiedzenie Sejmu Prezydent RP Andrzej Duda zwołał na 13 listopada 2023 r. na godz. 12.00, a pierwsze posiedzenie Senatu – na 13 listopada 2023 r. na godz. 16.00".

"Prezydent Andrzej Duda podpisał również postanowienia o wyznaczeniu Marszałków Seniorów Sejmu i Senatu. Na Marszałka Seniora Sejmu RP został wyznaczony poseł Marek Wacław Sawicki, a na Marszałka Seniora Senatu RP – senator Michał Seweryński" - podała Kancelaria Prezydenta.

W poniedziałkowym orędziu prezydent Andrzej Duda poinformował, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. "Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu" - podkreślił Andrzej Duda.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, KO - 157, Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) - 65, Nowa Lewica - 26 (w sumie te trzy komitety uzyskały 248 mandatów), a Konfederacja - 18.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kim jest Michał Seweryński?

Michał Seweryński to prawnik i nauczyciel akademicki. Ukończył studia prawnicze w Uniwersytecie Łódzkim (1957-1962). Od roku 1990 do dziś zatrudniony jest jako profesor zwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim, a od 1997 do 2018 roku także na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Był rektorem Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1990-1996 - czytamy w biogramie na stronie internetowej Senatu.

W latach 1997–2000 współpracował z ministrem edukacji narodowej Mirosławem Handkem. W jego orbicie zainteresowań politycznych najpierw znalazł się Parlament Europejski, do którego bez powodzenia kandydował w 2004 r. Ta sztuka nie udała mu się również w wyborach 2009 r.

Był ministrem edukacji i nauki w pierwszym rządzie PiS w latach 2005-2006. Natomiast w latach 2006-2007 kierował resortem nauki i szkolnictwa wyższego.

W wyborach w 2011 r. uzyskał mandat senatora z ramienia PiS. W wyższej izbie parlamentu zasiadł także od początku IX kadencji, która zaczęła się w 2015 r. Wówczas został marszałkiem seniorem po tym, jak z funkcji zrezygnowała Barbara Borys-Damięcka.

W 2017 r. Michał Seweryński został wicemarszałkiem Senatu. Funkcję sprawował do 11 listopada 2019 r.

Reelekcję do Senatu uzyskał także w 2019 i 2023 r. W ostatnich wyborach zdobył 87 tys. 381 głosów w okręgu wyborczym nr 27 w Sieradzu.

Prezydent @AndrzejDuda podpisał postanowienia w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu RP X kadencji i Senatu RP XI kadencji. Pierwsze posiedzenie Sejmu Prezydent zwołał na 13 listopada 2023 r. na godz. 12.00, a pierwsze posiedzenie Senatu – na 13 listopada 2023 r. na… pic.twitter.com/X7RZYPB4J5— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 7, 2023