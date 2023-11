Prezydent Andrzej Duda musi podjąć decyzję, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Jak wiemy, w wyborach parlamentarnych najwięcej głosów Polaków zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, jednak po przeliczeniu na mandaty w Sejmie, wynika, że to ugrupowania opozycyjne mają większość i to one mogą stworzyć rząd. Jak będzie? Kto zostanie nowym premierem? Więcej wyjaśni się w czasie wieczornego (6 listopada) orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Jak przekazał szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek, prezydent już podjął decyzję, a jest ona ostateczna: - Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, Prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia - przekazał Mastalerek. Zapraszamy do śledzenia orędzia prezydenta na SE.pl. Bądźcie z nami!

17:30 Witamy w naszej relacji na żywo! Trwa wielkie oczekiwanie na orędzie Andrzeja Dudy, które odbędzie się już dziś o 20:00.

