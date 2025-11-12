Minister Żurek reaguje na decyzję Nawrockiego: "Czekamy na listę 46 nazwisk"

Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że wypowiadał się na temat sądownictwa jeszcze w czasie swojego zaprzysiężenia na prezydenta w sierpniu. - Minęły trzy miesiące od moich słów i od przestrzegania sędziów Rzeczpospolitej, żeby nie ulegali wariactwom, które wyprawia pan minister sprawiedliwości. Dzisiaj już to nie są tylko słowa, tylko konkretne decyzje, a więc odsyłamy nominacje sędziowskie - przekazał prezydent Nawrocki, który w czasie swojego wystąpienia, w środę 12 listopada, poinformował, że odmówił nominacji 46 sędziów.

- Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa - odmawiam nominacji 46 sędziów. To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości.

Na decyzję ws. braku awansów dla sędziów zareagował minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek. W czasie konferencji prasowej podkreślał: