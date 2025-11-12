Minister Żurek reaguje na decyzję Nawrockiego: "Czekamy na listę 46 nazwisk"

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie zamierza dawać awansów sędziom, którzy, jak zaznaczył, kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej: - Przez najbliższe 5 lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny nie może liczyć na nominację sędziowską i awans. Na decyzję prezydenta zareagował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że wypowiadał się na temat sądownictwa jeszcze w czasie swojego zaprzysiężenia na prezydenta w sierpniu. - Minęły trzy miesiące od moich słów i od przestrzegania sędziów Rzeczpospolitej, żeby nie ulegali wariactwom, które wyprawia pan minister sprawiedliwości. Dzisiaj już to nie są tylko słowa, tylko konkretne decyzje, a więc odsyłamy nominacje sędziowskie - przekazał prezydent Nawrocki, który w czasie swojego wystąpienia, w środę 12 listopada, poinformował, że odmówił nominacji 46 sędziów.

- Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa - odmawiam nominacji 46 sędziów. To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości.

Na decyzję ws. braku awansów dla sędziów zareagował minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek. W czasie konferencji prasowej podkreślał: 

 

Czekamy na listę 46 nazwisk. Z moich informacji, w tzw. zamrażarce u prezydenta, jeszcze u prezydenta Dudy, teraz u prezydenta Nawrockiego, czekało 100 potencjalnych kandydatów do objęcia stanowiska sędziego i z informacji, które posiadam, były to osoby, które przeszły konkurs przed tzw. neo-KRS. (...)  Chciałbym zobaczyć tę listę imiennie, kto jest na tej liście, komu prezydent odmówił nominacji. To dość istotne, bo wypowiedzi przedstawicieli KPRP wskazują na moim zdaniem pozamerytoryczne przesłanki do takiej odmowy. 

