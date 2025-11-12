Prezydent Nawrocki odmawia nominacji 46 sędziów. „Nie dam awansów tym, którzy kwestionują porządek Rzeczypospolitej”

Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
2025-11-12 13:43

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił jedną z najgłośniejszych decyzji swojej dotychczasowej prezydentury. W specjalnym oświadczeniu poinformował, że odmawia nominacji 46 sędziów i nie zamierza dawać awansów tym, którzy, jak mówi „kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej”. Wskazał przy tym, że działa na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku.

  • Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów
  • Powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r.
  • Zapowiedział, że nie awansuje sędziów, którzy „kwestionują porządek prawny”
  • Wskazał na Waldemara Żurka, który — jego zdaniem — „zachęca sędziów do buntu”
  • Decyzja może zaostrzyć konflikt między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Sprawiedliwości

„Korzystam z prawa, które przysługuje prezydentowi”

– Odmawiam nominacji 46 sędziów. Jest to już nie tylko słowny sygnał, drodzy państwo, ale konkretna decyzja – oświadczył prezydent Karol Nawrocki.

Wyjaśnił, że swoje stanowisko opiera na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które potwierdza prawo prezydenta do decydowania o nominacjach sędziowskich.

– Więc ja dzisiaj z tego prawa korzystam – dodał prezydent, podkreślając, że jego decyzja ma wymiar symboliczny i praktyczny.

„Nie będę dawał awansów tym, którzy słuchają podszeptów Żurka”

W dalszej części wystąpienia Karol Nawrocki odniósł się do trwającego sporu wokół reformy sądownictwa. Według Nawrockiego, działania części środowiska sędziowskiego mają charakter polityczny, a nie merytoryczny.

– Nie będę dawał awansów sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka – mówił prezydent.

– Nie pozwolę, by podważano fundamenty państwa prawa w imię partykularnych interesów – dodał.

Nowy rozdział w sporze o sądy

Decyzja prezydenta może znacząco wpłynąć na relacje między Pałacem Prezydenckim a resortem sprawiedliwości, kierowanym przez Waldemara Żurka. Rząd, w tym premier Donald Tusk i minister Adam Bodnar, zapowiadali wcześniej zmiany w systemie nominacji sędziowskich oraz ponowną weryfikację powołań dokonanych przez poprzednie władze.

Tymczasem prezydent wysyła wyraźny sygnał, że nie zamierza ustępować.

– To nie jest tylko spór polityczny. To spór o kształt polskiego państwa i jego suwerenność, podkreślają źródła zbliżone do Pałacu Prezydenckiego.

