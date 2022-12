Marszałek Senatu Tomasz Grodzki jest bezlitosny dla Porozumienia: nie damy się nabrać na sztuczki Gowina!

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

- Wiosną finalizować się będą rozmowy partii opozycyjnych na temat konstelacji, w której opozycja pójdzie do wyborów – mówił Jarosław Gowin podczas weekendowego kongresu Porozumienia. — Jest rzeczą bardzo ważną, żeby w tych rozmowach reprezentował nas już ktoś inny, ktoś nowy, ktoś, kto nie jest obarczony ciężarem tych trudnych kompromisów i tych trudnych decyzji, które ja podejmowałem — powiedział Gowin i złożył rezygnację z funkcji prezesa.

Czy taki ruch coś jednak zmieni w nastawieniu do Porozumienia głównego rozgrywającego na opozycji, czyli Platformy? Marszałek Senatu z PO Tomasz Grodzki przyznaje wprost, że opozycja nie może dać się nabrać na sztuczki Gowina. - Nie ma miejsca dla posłów Porozumienia na wspólnych listach opozycji. Sednem sprawy jest to m.in., że współpracowali z PiS. Do oczyszczenia jest jeszcze bardzo daleko. Porozumienie musi sobie zdawać sprawę z tego, że grzechy, jakie za sobą niosą, nie ułatwiają współpracy – zaznacza Tomasz Grodzki.

Wtóruje mu wiceszef PO Tomasz Siemoniak (55 l.). - Nie sądzę, żeby zmiana na stanowisku prezesa Porozumienia cokolwiek zmieniała. Ideę jednej listy adresujemy do do PSL, PL2050 i Lewicy oraz środowisk samorządowych – stwierdził w „SE” Tomasz Siemoniak.

