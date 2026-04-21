Mariusz Błaszczak w "Porannym Ringu", Grzegorz Schetyna w „Expressie Biedrzyckiej

Beata Lekszycka
2026-04-21 17:52

Zacznij dzień od wysłuchania "Porannego Ringu" i „Expressu Biedrzyckiej”! W środę 22 kwietnia Marek Balawajder porozmawia z wiceprezesem PiS ,Mariuszem Błaszczakiem. W drugiej części, gościem Jana Wróbla będzie posłanka Klaudia Jachira. Z kolei Kamila Biedrzycka rozmawiać będzie z Grzegorzem Schetyną i dr Przemysławem Witkowskim.

• 22 kwietnia Mariusz Błaszczak (PiS) będzie gościem Marka Balawajdera w "Porannym Ringu".

• W drugiej części "Porannego Ringu" Jan Wróbel przeprowadzi wywiad z Klaudią Jachirą (Zieloni), emitowany również na antenie VOX FM.

• "Express Biedrzyckiej" gościć będzie Grzegorza Schetynę oraz  dr Przemysława Witkowskiego.

"Poranny Ring": 22.04.2026

W środę 22 kwietnia gościem "Porannego Ringu", w pierwszej części będzie Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, wiceprezes PiS, były wicepremier, z którym porozmawia red. Marek Balawajder. Tematów do rozmowy nie zabraknie, od wielu dni w PiS  wrze, ścierają się różne frakcje, chociaż zarówno prezes Kaczyński i były wicepremier Mateusz Morawiecki zapewniają o jedności partii.

W drugiej części programu, emitowanej również na antenie VOX FM, red. Jan Wróbel podyskutuje z Klaudią Jachirą, posłanką partii Zieloni. 

"Express Biedrzyckiej": 22.04 2026

"Express Biedrzyckiej" jest kolejną produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu".  Program prowadzi Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi będą w środę będą: o godz. 9:15  - Grzegorz Schetyna, senator KO, były szef MSZ i MSWiA, a o godz. 9:45 - dr Przemysław Witkowski, politolog, ekspert i badacz ruchów oraz grup radykalnych, Uniwersytet Civitas, zastępca dyrektora Instytutu Narutowicza.

