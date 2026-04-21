Jedność w PiS czy tylko pozory? Wpisy o „zawieszeniu” Rozwoju Plus rodzą pytania

Mimo oficjalnego kompromisu w PiS, wokół stowarzyszenia Morawieckiego „Rozwój Plus” narasta spór.

Wpisy prominentnych polityków PiS sugerują „zawieszenie działalności” stowarzyszenia, podczas gdy Kaczyński mówił o „dwóch płucach”.

Krzysztof Szczucki stanowczo dementuje te doniesienia, podkreślając, że „Rozwój Plus” będzie działać.

Czy to tylko walka o interpretację, czy nowy front w wewnętrznej walce o wpływy w partii?

Jeszcze podczas wspólnej konferencji Jarosław Kaczyński mówił o kompromisie, „sprowadzającym się najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii”. Dodał też, że „partia będzie miała dwa płuca”, co miało pokazywać zgodę na funkcjonowanie różnych środowisk pod jednym politycznym parasolem. Mateusz Morawiecki podkreślał z kolei, że Rozwój Plus ma docierać do grup, do których PiS nie zawsze trafia skutecznie, w tym samorządowców i przedsiębiorców.

Na tym tle późniejsze wpisy polityków PiS zabrzmiały znacznie ostrzej. Zamiast mówić o kompromisie i formule „dwóch płuc”, część z nich zaczęła akcentować „zawieszenie działalności” Rozwoju Plus.

„Działalność zostaje zawieszona”

Najmocniejszy przekaz pojawił się we wpisie Tobiasza Bocheńskiego. Polityk napisał wprost:

– Działalność stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zostaje zawieszona. Wszyscy aktywni, kreatywni, pełni pomysłów posłowie i europosłowie wchodzą do Rady Eksperckiej PiS, w której będą realizować swoje inicjatywy.

W dalszej części wpisu podkreślił również powrót do jedności pod kierownictwem Jarosława Kaczyńskiego:

– Dzięki panu Prezesowi partia wraca do wspólnego działania.

To najbardziej jednoznaczna interpretacja nocnych ustaleń, sugerująca, że projekt Rozwój Plus w dotychczasowej formule przestaje funkcjonować.

Sasin: jeden kierunek i wspólna kampania

Podobny ton pojawił się we wpisie Jacka Sasina, który także wskazał na zmianę statusu inicjatywy Morawieckiego:

– Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zawiesza działalność, a najbardziej zaangażowani (…) wchodzą do Rady Eksperckiej Prawa i Sprawiedliwości.

Sasin wyraźnie akcentuje powrót do jednego kierunku politycznego:

– Dzięki decyzjom Prezesa Jarosława Kaczyńskiego partia wraca do działania we wspólnym kierunku.

Oba komunikaty przesuwają akcent z formuły kompromisu na narrację o cofnięciu projektu Morawieckiego. To właśnie dlatego można je odczytywać nie tyle jako neutralne streszczenie ustaleń, ile jako polityczną szpilę wymierzoną w byłego premiera.

Szczucki odpowiada: „Stowarzyszenie będzie działało”

Tę interpretację natychmiast zakwestionował Krzysztof Szczucki.

„Chyba słuchaliśmy innego oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało i ma konkretne zadania do wykonania. Proszę sobie odsłuchać jeszcze raz: DWA PŁUCA!” — napisał.

Ten komentarz pokazuje, że wewnątrz PiS trwa już nie tylko spór o wpływy, ale także walka o to, kto narzuci obowiązującą interpretację porozumienia.

Spór już nie o decyzję, ale o jej znaczenie

Z politycznego punktu widzenia najbezpieczniej jest więc mówić nie o zawieszeniu Rozwoju Plus, lecz o jego włączeniu w partyjne ramy i ograniczeniu autonomii. Sam projekt nie znika, ale przestaje być samodzielnym sygnałem siły Morawieckiego poza kontrolą centrali. To różnica zasadnicza i właśnie o nią toczy się dziś spór w mediach społecznościowych.