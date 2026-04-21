Pilne! "Dwa płuca" dla PiS? Kaczyński i Morawiecki po nocnych rozmowach ogłaszają to, co zaskoczyło wielu

Po długich negocjacjach Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki ogłosili kompromis, który ma zakończyć wewnętrzne spory w PiS.

Stowarzyszenie Morawieckiego „Rozwój Plus” zostanie włączone w struktury partii jako część nowej rady eksperckiej.

Prezes PiS podkreślił, że partia będzie miała „dwa płuca”, a Morawiecki mówił o „oazie nadziei”. Czy to oznacza koniec napięć?

Nocne rozmowy i "dwa płuca" partii

Jarosław Kaczyński poinformował, że "doszło do długiej, siedmiogodzinnej rozmowy między panem premierem a mną". Spotkanie to, jak podkreślił, "przyniosło, ja jestem do tego głęboko przekonany, pewien kompromis". Kluczowym elementem porozumienia jest włączenie stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, "Rozwój Plus", w struktury Prawa i Sprawiedliwości.

"Kompromis sprowadzający się najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii" — zapowiedział Kaczyński.

Dodał również, że "powstanie, to skądinąd był pomysł, który powstał w czasie posiedzenia prezydium Komitetu Politycznego, rada ekspercka i tam ci, którzy się znaleźli, mówię tutaj o posłach i europosłach ewentualnie, będą mogli działać, natomiast pozostałe działania będą w tym momencie wstrzymane".

Rada ekspercka i rola "Rozwój Plus"

Według prezesa PiS, stowarzyszenie Morawieckiego ma znaleźć swoje miejsce w nowo utworzonej radzie eksperckiej.

"To istota tego porozumienia, czyli będzie takie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności, z punktu widzenia partii i przede wszystkim będzie sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca" — wyjaśnił Kaczyński.

Podkreślił również, że pomysł ten "to nie jest tylko pomysł, przy całym szacunku, pana premiera, to szersze przeświadczenie w partii".

"Dochodzimy do wniosku, że jest naprawdę taka różnorodność środowisk w PiS-ie skupionych pod tym wspólnym mianownikiem, wspólnym parasolem patriotyzmu i woli wyrwania Polski z tych szpon złego, bardzo złego rządu premiera Tuska" — stwierdził były premier.

Wiceprezes PiS mówił także, że założone przez niego stowarzyszenie "temu właśnie ma służyć, również w ramach rady eksperckiej, która została zaproponowana, jako swego rodzaju podmiot zbiorczy wielu inicjatyw". Wskazał, że cele stowarzyszenia "Rozwój Plus" to "docierać do tych, którzy (...) nie interesują się 24 godz. na dobę wszystkimi tematami politycznymi, ale także szeroka grupa samorządowców (...). A jednocześnie nie jest nam łatwo docierać do tych środowisk (...). Kolejne to środowiska przedsiębiorców".

Morawiecki podkreślił, że "chcemy być taką oazą nadziei na tej pustyni bardzo złych rządów, z którymi teraz się mierzymy", zaznaczając jednocześnie, że jego stowarzyszenie "nie ma charakteru zamkniętego".

Kontekst konfliktu i ocena rządów Morawieckiego

Porozumienie to jest efektem narastającego konfliktu wewnątrz PiS. W poniedziałek Mateusz Morawiecki spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Jak dowiedział się Onet, rozmowa byłego premiera z prezesem PiS skutkuje decyzją, że stowarzyszenie "Rozwój Plus" Morawieckiego może działać dalej z posłami PiS w składzie. W zamian wiceprezes partii zgodził się, żeby jego stowarzyszenie weszło do tzw. rady ekspertów, której stworzenie zapowiedział kilka dni temu Kaczyński.

Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim odbyło się w obliczu tąpnięć w partii po decyzji byłego premiera, który poinformował o założeniu stowarzyszenia "Rozwój Plus". W jego składzie znalazło się kilkudziesięciu członków PiS. Na ten ruch zareagował rzecznik PiS Rafał Bochenek, który stwierdził, że stowarzyszenie jest "formułą pozapartyjną, sprzeczną ze statutem partii". Jarosław Kaczyński zagroził z kolei, że politycy, którzy przystąpili do tej inicjatywy, nie znajdą się na listach partii w następnych wyborach parlamentarnych. Prezes PiS pochwalił również rządy Mateusza Morawieckiego.

"Tutaj premier rządu, na prawdę w sprawie rozwoju gospodarczego, poprawy sytuacji, w bardzo różnych dziedzinach, częściach społeczeństwa zrobił bardzo wiele" — oznajmił.

Teraz, po długich negocjacjach, wydaje się, że kryzys został zażegnany, przynajmniej na jakiś czas. Czy "dwa płuca" będą harmonijnie współpracować, czy też w partii nadal będą tlić się podziały? Czas pokaże, jak to "bardzo mocne forum do pozytywnej działalności" wpłynie na przyszłość Prawa i Sprawiedliwości.

Poniżej galeria zdjęć: Kolacja Morawieckiego i Kaczyńskiego

19

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.