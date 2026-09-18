Marcin Horała został nowym wicemarszałkiem Sejmu. Posłowie zdecydowali

Marcin Horała z klubu Rozwój Plus został wybrany nowym wicemarszałkiem Sejmu. Uzyskał 254 głosy, pokonując kandydata PiS, Marcina Ociepę (167 głosów), przy wymaganej większości bezwzględnej 215 głosów.

Wybór Horały kończy okres wakatu na stanowisku wicemarszałka, który trwał od 2023 roku. Wakat powstał po tym, jak koalicja rządząca nie zgodziła się na kandydaturę Elżbiety Witek, a PiS początkowo nie zgłosiło innego kandydata.

Decyzja o wyborze Marcina Horały była zaskoczeniem dla części środowisk politycznych, gdyż wcześniej sugerowano, że koalicja rządząca może skłaniać się ku innemu rozwiązaniu niż poparcie kandydata PiS. Była ona postrzegana jako "policzek" dla PiS i "pocałunek śmierci" dla Rozwoju Plus.

W trakcie posiedzenia Sejmu 18 września, posłowie dokonali wyboru, który zakończył proces obsadzania wolnego stanowiska w Prezydium. Marcin Horała, reprezentujący klub Rozwój Plus, uzyskał poparcie 254 parlamentarzystów. Jego kontrkandydat, Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości, zdobył 167 głosów. Do wyboru wymagana była bezwzględna większość, wynosząca 215 głosów, co oznacza, że kandydatura Marcina Horały została przyjęta.

Wybór Marcina Horały był w pewnym sensie zaskoczeniem dla obserwatorów politycznych. Wcześniejsze doniesienia medialne, w tym te publikowane przez Interię, sugerowały, że koalicja rządząca może skłaniać się ku innemu rozwiązaniu niż poparcie kandydata PiS. Potwierdziły się informacje, że planowano zagłosować na Horałę. Źródła z KO komentowały decyzję w sposób obrazowy

- Mam przekorną naturę, więc z uśmiechem wybiorę Horałę, choć Prezydium Sejmu nie będzie mieć z nim łatwego życia. Ale są też korzyści. Dla Rozwoju Plus to pocałunek śmierci, a dla PiS-u mocny policzek. Pewnie rzucą się na siebie od razu po głosowaniu - przekazała Interia.

Podobne nastroje panowały wśród przedstawicieli Lewicy i PSL.

- Tak, zamieszamy nieco w prawicowym kociołku. PiS podniesie z tego powodu larum, ale będziemy musieli jakoś z tym żyć – stwierdziło źródło z PSL.

Historia wakatu

Stanowisko wicemarszałka, które objął Marcin Horała, pozostawało nieobsadzone od 2023 roku. Sytuacja ta wynikała z faktu, że ówczesna koalicja rządząca nie wyraziła zgody na kandydaturę Elżbiety Witek, zgłoszoną przez PiS. Po odrzuceniu kandydatury Witek, PiS początkowo nie zgłaszało innej osoby. Dopiero w sierpniu bieżącego roku Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na wystawienie Marcina Ociepy.

W międzyczasie swoją kandydaturę zgłosił także klub Rozwój Plus, powiązany ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, wskazując Marcina Horałę. Sam Mateusz Morawiecki, jeszcze na początku września, publicznie apelował o zwiększenie liczby wicemarszałków, sugerując wybór dwóch dodatkowych. Swój postulat ponowił podczas piątkowego posiedzenia.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, liczba wicemarszałków jest ustalana w drodze uchwały Sejmu. Obecnie, na mocy uchwały z 2023 roku, ustalono ich liczbę na sześciu. Procedura wyboru przewiduje, że kandydata na wicemarszałka może zgłosić grupa co najmniej 15 posłów. Do wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszkał Marcin Horała:

22

Sonda Czy Marcin Horała będzie dobrym wicemarszałkiem Sejmu? Tak Nie Nie wiem