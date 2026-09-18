Kim jest Marcin Horała? Został nowym członkiem Prezydium Sejmu

Marcin Horała był posłem na Sejm przez trzy kolejne kadencje , a w latach 2019-2023 pełnił kluczową funkcję pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, będąc jednocześnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a później w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Po wielu latach związania z Prawem i Sprawiedliwością, w sierpniu 2026 roku został wykluczony z partii przez sąd dyscyplinarny. Nastąpiło to po jego dołączeniu do nowo powstałego klubu parlamentarnego Rozwój Plus w lipcu 2026 roku.

Zanim rozpoczął karierę parlamentarną, Marcin Horała aktywnie działał w samorządzie lokalnym, będąc radnym miasta Gdyni przez trzy kadencje oraz dwukrotnie bezskutecznie ubiegając się o stanowisko prezydenta Gdyni.

Marcin Michał Horała ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, a następnie kontynuował edukację na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskał dyplomy z prawa i politologii. Po zakończeniu studiów podjął zatrudnienie w sektorze gospodarki morskiej w Gdyni. Aktywnie angażował się również w działalność społeczną, będąc członkiem stowarzyszenia KoLiber oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej. Pełnił także funkcję wiceprezesa w organizacji Powiernictwo Polskie.

Początki kariery politycznej Marcina Horały związane są z samorządem. W 2002 roku podjął pierwszą próbę zdobycia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni, startując z listy KWW Naprzód Gdynio! – Lista Prawicowa, jednak bez sukcesu. Wcześniej był związany z Unią Polityki Realnej, z której list kandydował w 2004 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego, również bez powodzenia. W tym samym roku dołączył do Prawa i Sprawiedliwości. Pełnił funkcję radnego dzielnicy Chylonia. W kolejnych latach, w wyborach samorządowych w 2006, 2010 i 2014 roku, był wybierany na radnego miasta Gdyni. W 2014 roku bezskutecznie ubiegał się także o stanowisko prezydenta Gdyni.

Działalność parlamentarna

W 2011 roku Marcin Horała po raz pierwszy kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, jednak nie uzyskał mandatu. Cztery lata później, w 2015 roku, skutecznie wystartował w wyborach parlamentarnych w okręgu gdyńskim, zdobywając 10 546 głosów i obejmując mandat posła VIII kadencji. W lipcu 2018 roku powierzono mu przewodniczenie komisji śledczej zajmującej się wyłudzeniami VAT. W tym samym roku ponownie ubiegał się o prezydenturę Gdyni, uzyskując 16,9% poparcia. W wyborach w 2019 roku z powodzeniem uzyskał reelekcję do Sejmu, otrzymując znaczące wsparcie 86 079 wyborców. Podczas IX kadencji Sejmu aktywnie uczestniczył w pracach kilku komisji, w tym Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej.

W listopadzie 2019 roku Marcin Horała objął kluczowe stanowiska w administracji rządowej, zostając sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, projektu o strategicznym znaczeniu dla kraju. W kwietniu 2022 roku jego zakres obowiązków rozszerzono o funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W lipcu tego samego roku nastąpiła zmiana organizacyjna, w wyniku której opuścił Ministerstwo Infrastruktury, a jego rola pełnomocnika ds. CPK została przeniesiona do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W grudniu 2023 roku zakończył pełnienie funkcji w administracji rządowej.

Najnowsze wydarzenia

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Marcin Horała po raz trzeci z rzędu uzyskał mandat posła, zdobywając 47 974 głosy. W 2024 roku podjął próbę kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak nie uzyskał mandatu. W czerwcu 2024 roku, wspólnie z posłanką Pauliną Matysiak (Lewica Razem), ogłosił inicjatywę „Tak dla Rozwoju”, której celem jest między innymi debata nad przyszłością Centralnego Portu Komunikacyjnego. W styczniu 2026 roku został powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego do Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. W kwietniu tego samego roku objął stanowisko wiceprezesa stowarzyszenia Rozwój Plus. W lipcu 2026 roku dołączył do nowo utworzonego klubu parlamentarnego Rozwój Plus, co z kolei doprowadziło do wykluczenia go z Prawa i Sprawiedliwości przez koleżeński sąd dyscyplinarny w następnym miesiącu. 18 września 2026 roku został wybrany na wicemarszałka Sejmu.

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