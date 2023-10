Nie tylko Bosakowie. Oto małżeństwa nowego parlamentu [ZDJĘCIA]

Główny Inspektor Transportu Drogowego: odblaski to nie obciach

Karina i Krzysztof Bosakowie

Karina Bosak (35 l.) w spektakularnym stylu wkroczyła na polityczne salony. Żona współprzewodniczącego Konfederacji, posła Krzysztofa Bosaka (41 l.), w wyborach do Sejmu pobiła na głowę „jedynkę" tego ugrupowania, Janusza Korwin-Mikkego (81 l.). Młoda, ambitna prawniczka ze Szczecina w 2020 r. wzięła ślub z Krzysztofem Bosakiem. Para ma dwóch synów: 3-letniego Artura i rocznego Daniela, a za moment ich rodzina powiększy się o córeczkę, o czym szczęśliwy tata-polityk poinformował na ostatniej prostej przed wyborami. Co prawda nie dzielą się publicznie sekretem, gdzie się poznali, wiadomo jednak, jak wyglądały ich zaręczyny. - Oświadczyłem się Karinie w ostatni dzień wspólnych windsurfingowych wakacji na Gran Canarii. Cały wyjazd zorganizowałem sam w 3 dni (…). Pierścionek kupowałem na dzień przed wylotem – mówił w jednym z wywiadów Krzysztof Bosak. Przez najbliższe 4 lata państwo Bosakowie będą zasiadać obok siebie w sejmowych ławach i jednocześnie mierzyć się z niełatwą rolą rodziców trójki maluchów.

Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha

Taki wariant ma już doskonale przećwiczony druga małżeńska para sejmowa. Kinga Gajewska (33 l.) i Arkadiusz Myrcha (39 l.) z Koalicji Obywatelskiej już w poprzedniej kadencji radzili sobie z tym doskonale. Poselskie małżeństwo ma trójkę dzieci. Serca po raz pierwszy mocniej zabiły im do siebie właśnie na sejmowych korytarzach. Dziś mają synów: Juliusza i Amadeusza oraz córeczkę Lilianę. Jak przyznaje Kinga Gajewska, pieszczotliwie nazywana przez męża Kinią, „mój wspaniały mąż od trzech lat codziennie wstaje w nocy do dzieci". To się nazywa być na posterunku!

Państwo Zdrojewscy w obu izbach parlamentu

Czy poselskie małżeństwa gorące polityczne dysputy toczą także przy porannej jajecznicy? - W domu rozmawiamy wyłącznie o polityce – szczerze przyznał w rozmowie z dziennikarzem TVN Bogdan Zdrojewski (66 l.), poseł elekt KO. Jego żona Barbara (63 l.) po raz drugi zasiądzie w senackich ławach, także z list KO. W kampanii dzielnie się wspierali, czasem nawet na jednej scenie, bo ich okręgi częściowo się pokrywały. I oboje odnieśli sukces.

Małżeństwo Boguckich także w Sejmie i Senacie

Podobnie sytuacja wygląda u państwa Boguckich z PiS. Jacek Bogucki (64 l.) kończy właśnie kadencję w Senacie. Teraz został posłem z ramienia Zjednoczonej Prawicy, oddając swoje miejsce żonie. Anna Bogucka (59 l.) ze świetnym wynikiem zdobyła bowiem mandat senatorki. Oboje walczyli o głosy na Podlasiu. Anna Bogucka przez 17 lat była burmistrzynią Czyżewa, a w 2018 r. zdobyła rekordowe w skali kraju poparcie 91 proc. mieszkańców miasta. Wcześniej to jej mąż piastował tę funkcję. Poznali się po studiach, gdy Jacek Bogucki był nauczycielem w podstawówce w rodzinnej wsi pod Czyżewem. Wspólnie doczekali się czwórki dzieci: śp. Adriana, Sebastiana oraz Eweliny i Natalii. Oboje bardzo się wspierają. - Dla takich chwil warto pracować, Aniu, trzymaj się, popularność kosztuje – gratulował w 2018 r. żonie wyborczego sukcesu Jacek Bogucki.

