Majówka pod znakiem zakazu? Polskie lasy mogą zostać zamknięte!

Paweł Kowal: To Polska zmusiła partnerów do tego by zaczęli się zbroić

Goszcząc w środę na antenie stacji RMF FM wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, był m.in. pytany o możliwość zamykania lasów podczas majówki w związku z potencjalnym wysokim zagrożeniem pożarowym. Jak szczerze przyznał, taka sytuacja naprawdę może się wydarzyć! - Jeśli faktycznie nie będziemy mieć do tego okresu jakichś intensywniejszych opadów deszczu, to może być taka sytuacja – powiedział. - Ja się spodziewam tego, że jeśli będzie nadal postępowała ta sytuacja związana z brakiem opadów deszczu na terenie większych połaci naszego kraju, Lasy Państwowe podejmą określone działania związane z ograniczeniem dostępu do terenów leśnych - dodawał.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi stały monitoring sytuacji pożarowej, określając stopnie zagrożenia pożarowego w lasach (kolor niebieski - brak zagrożenia, kolor zielony - zagrożenie małe, kolor żółty - zagrożenie średnie, kolor czerwony - zagrożenie duże). - Na razie, patrząc na te mapy, nie mamy sytuacji katastroficznej - ocenił Leśniakiewicz. - Kiedy jednak kiedy wchodzi już ten 3. stopień (kolor czerwony, oznaczający najwyższy poziom zagrożenia pożarowego w lasach - przyp. red.), to z reguły wprowadza się zakaz wejścia na tereny leśne - przyznał.

Czy zatem lasy na majówkę mogą zostać zamknięte? - Nie chciałbym teraz wyrokować. Jeśli faktycznie nie będziemy mieć do tego okresu jakichś intensywniejszych opadów deszczu, to może być taka sytuacja - stwierdził wiceszef MSWiA. Wyraził przy tym jednak nadzieję, że "pobudzenie przyrody" i "wzrost nowej, świeżej trawy" zminimalizuje zagrożenie pożarowe w lasach. - Ja bym jednak zachęcał do ostrożnych wycieczek - powiedział, apelując przy okazji, by w ich trakcie nie podpalać traw, nie używać otwartego ognia, nie palić ognisk i nie palić papierosów.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach pożar strawił 450 hektarów terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Front pożaru miał długość 1,9 km. Do walki z żywiołem przystąpiło 346 funkcjonariuszy różnych służb, pięć śmigłowców oraz pięć zespołów dronowych. W środę rano minister klimatu Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że żywioł udało się opanować. Premier Donald Tusk, który w poniedziałek udał się na tereny objęte pożarem, zaapelował, by w związku z suszą zachować ostrożność w lasach. Powiedział, że tego typu "dramat" może zdarzyć się w każdym miejscu w Polsce.

