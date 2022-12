Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Już na długo przed mistrzostwami w piłkę nożną, które w 2022 roku odbywają się w Katarze, wiadomo było, że będzie to turniej pełen kontrowersji. Szczególne emocje wywoływane są przez fakt, że w trakcie budowy infrastruktury mundialowej zginąć miało ponad 6,5 tys. pracowników. To właśnie do tej kwestii w swoim wpisie odniosła się prof. Magdalena Środa.

Piekielnie ostry komentarz prof. Środy. Udostępniła anarchistyczny obrazek

Na profilu facebookowym słynnej filozofki pojawił się obrazek, który przypomina o kontrowersyjnym obliczu imprezy, a mianowicie o wspomnianych 6,5 tys. ofiar, które zginąć miały na placach budowy. Na zdjęciu podpisanym "FIFA Worl Cup Qatar 2022" widzimy stos czaszek, który wieńczy zwycięski puchar. Jednak prof. Magdalena Środa odniosła się w swoim komentarzu do zdjęcia także do polskiej kadry.

- Dobra ilustracja do tej ohydy, która toczy się w Katarze a nasi "chłopcy" i ich kibole zapewnie dumni z tego, że kopią piłkę na ludzkich kościach... - napisała

Jej słowa wywołały bardzo żywiołową reakcję w sekcji komentarzy pod postem. I oczywiście nie brak głosów wsparcia wobec stanowiska przedstawionego przez feministkę, jak i krytyków, którzy kłócą się z wpisem Środy. - Dokładnie… niestety, gatunek ludzki jest okrutny, a ludzie wolą igrzyska, zalane piwem niż dręczyć się jakąkolwiek refleksją… - poparł prof. Środę Darek.

- To prawda, igrzyska urządzone na krwi innych. Jak za czasów Cezara. Wstyd i żal, że pieniądze decydują o wszystkim - poparła prof. Środę Alina.

Krytyka nie tylko ostra. Internauci przywołują prof. Magdalenę Środę do porządku

Oczywiście emocjonalny wpis filozofki wywołał równie emocjonalne komentarze. - Jak czytam te pani posty, to już wiem dlaczego polska nauka jest w tak wielkim kryzysie, a polskie uczelnie kończą na szarym końcu wszelakich rankingów - napisał pod postem Dariusz. - Pani Profesor - taka inteligentna a jednocześnie taka ograniczona - dodał Michał.

Wśród krytyki znaleźć można jednak znacznie bardziej wyważone stanowiska, które wskazują, że prof. Środa dała się ponieść emocjom. - Przepraszam, ale trochę za daleko z tym komentarzem. Mój mąż jest wielkim kibicem reprezentacji, wielkim fanem sporu, bardzo dobrym i empatycznym człowiekiem widzącym dobro i zło takim jakie one są. Nazwanie go kibolem o wyraźnie pejoratywnym zabarwieniu dlatego że ogląda mecz i w głowie rozrysowuje możliwe warianty i scenariusze dla polskiej reprezentacji uważam za co najmniej niesprawiedliwe. Trochę Pani pędzi na oślep rzucając oskarżenia - napisała internautka kryjąca się pod pseudonimem Cruz.

- Chyba trochę pani przesadziła. Proszę zerknąć na nasz europejski ryneczek i pozniej wydawać wyroki. Ceniłam panią ale tym komentarzem to mnie pani zawiodła - podkreśliła Agnieszka.

Poniżej pod postem na Facebooku galeria ze zdjęciami z ośrodka szkoleniowego polskiej reprezentacji w Katarze

Sonda Oglądasz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2022? Tak Nie Tylko niektóre mecze