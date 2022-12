Pilne wystąpienie prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego na Nowogrodzkiej! Co się dzieje?!

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Pilne wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zaplanowano na poniedziałek 28.11. Podejrzewano, że chodzi o założenia dotyczące powołania komisji ws. polityki energetycznej Polski w latach 2007-2022. - Prawdopodobnie w poniedziałek odbędzie się prezentacja założeń komisji ws. polityki energetycznej Polski w latach 2007-2022 - poinformował sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w porannej radiowej rozmowie. Krzysztof Sobolewski zapytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o projekt ustawy o komisji badającej ewentualny wpływ obcych służb specjalnych na politykę energetyczną Polski w latach 2007-2022 odparł: - Prawdopodobnie dzisiaj będziemy komunikować w tej kwestii. Ustawa jest przygotowana.

Sobolewski dopytany, czy w poniedziałek projekt ustawy wpłynie do Sejmu, odpowiedział, że "prawdopodobnie dzisiaj będzie komunikowanie opinii publicznej i przedstawienie jej zarysu". Polityk PiS był też pytany o propozycję Solidarnej Polski, która chce powołania komisji śledczej w sprawie polityki energetycznej Polski od 2007 do 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 16 listopada 2007 r. do 22 września 2014 r. "A więc 2502 dni prorosyjskiej polityki Donalda Tuska, który jako premier prowadził politykę bezwzględnie prorosyjską, proputinowską" - mówił w niedzielę polityk SP, wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Poinformował, że SP rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o powołanie tej komisji śledczej.

O powołaniu komisji mówił w październiku prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do wniosku Koalicji Obywatelskiej o powołanie komisji śledczej ds. działań organów państwa ws. zapobiegania i przeciwdziałania wpływom zagranicznych służb specjalnych na politykę energetyczną Polski w okresie od 1 lipca 2013 r. do 20 października 2022 r. Co się zdarzyło w czasie wspólnego wystąpienia Kaczyńskiego i Morawieckiego?

Prezes Jarosław Kaczyński powiedział wprost: - Spotykamy się dzisiaj, aby przedstawić projekt ustawy dotyczący powołania Komisji, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzoną przez rząd polski w latach 2007 – 2015. (...) Nie chodzi tutaj o komisję śledczą. Chodzi o coś co przypomina tę komisję, która zajmowała się reprywatyzacją w Warszawie i do dzisiaj pełni taką funkcję i zajmuje się tym dalej.

Premier Morawiecki przyznał, że trzeba sprawdzić, jak to się stało, że podpisywano umowy, że coraz więcej surowców było sprowadzanych z Rosji. - Europa niczym w narkotycznym śnie uzależniała się od Rosji. Wtórowało jej wielu polityków z Polski, ta spraw musi być wyjaśniona - mówił premier.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedzieli przedstawienie projektu ustawy i powołanie komisji weryfikacyjnej w sprawie zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski. - Należy zweryfikować wpływ rosyjskiej polityki, biznesu i agentów na bezpieczeństwo wewnętrzne i energetyczne Polski; nie mamy niczego do ukrycia, dlatego powinien być zweryfikowany okres od 2007 r. do obecnych czasów - powiedział Morawiecki.

