Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Donald Tusk powinien się mieć na baczności! Kowalski z Solidarnej Polski krótko: Tusk przed Trybunał Stanu

- Donald Tusk przed Trybunał Stanu. Rozpoczynamy zbieranie podpisów pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej w sprawie polityki energetycznej Polski od 2007 do 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 16 listopada 2007 r. do 22 września 2014 r., a więc 2502 dni prorosyjskiej polityki Donalda Tuska, który jako premier prowadził politykę bezwzględnie prorosyjską, proputinowską - mówił na niedzielnej konferencji prasowej Kowalski. Jak dodał, lista "prezentów Donalda Tuska wobec Putina i Kremla" jest bardzo długa. Wymienił m.in. zatrzymanie budowy Baltic Pipe, próbę przedłużenia kontraktu gazowego z Gazpromem do 2037 r., czy umorzenie w 2010 r. 1 mld zł tej spółce.

- Przychodzi taki czas, w którym trzeba jasno powiedzieć: nie ma miejsca w polskiej polityce dla polityków, którzy popierali Władimira Putina. Nie ma miejsca dla tych polityków, którzy realizowali taką politykę z Angelą Merkel i z innymi politykami w UE, która m.in. doprowadziła do wojny na Ukrainie - komentował Kowalski. Jak ocenił, Donald Tusk jest najbardziej prorosyjskim politykiem III RP.

Kowalski zapowiada wniosek o powołanie komisji śledczej dotyczącej polityki energetycznej

- Mamy gotowy wniosek o powołanie komisji śledczej dotyczącej polityki energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prorosyjskich działań rządu Donalda Tuska. Chcemy postawić Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu" - mówił Kowalski. Inny polityk Solidarnej Polski, wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zwracał uwagę, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej nie potrafił zatrzymać budowy Nord Stream 2. - Nie potrafił zatrzymać również szalejącej, ideologicznej polityki klimatycznej - dodał. - Donald Tusk jest autorem tracenia przez Polskę suwerenności energetycznej. Jest autorem zabijania polskiego górnictwa, zabijania polskiej energetyki węglowej - mówił. Poseł Mariusz Gosek z Solidarnej Polski wyraził przekonanie, że każdy, kto będzie chciał ocenić politykę Donalda Tuska, w tym posłowie PO, poprze wniosek Solidarnej Polski.

- Od przyszłego tygodnia będziemy zbierać podpisy, aby powołać komisję śledczą celem postawienia Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu, tam jest jego miejsce - mówił Gosek. Kowalski pytany, kiedy taka komisja śledcza mogłaby powstać, powiedział, że postawienie "Donalda Tuska przed Trybunał Stanu to jest kwestia kilku miesięcy". - Jestem przekonany, że będziemy w stanie w maju postawić Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu - powiedział Kowalski.

