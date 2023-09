Magdalena Biejat. Wiek, wykształcenie, majątek. Kim jest kandydatka do Senatu z listy Lewicy?

Kim jest Magdalena Biejat? Oto sylwetka posłanki Lewicy

Magdalena Biejat urodziła się 11 stycznia 1982 roku w Warszawie. Choć obecnie reprezentuje w Sejmie Lewicę jako posłanka, w nadchodzących wyborach startować będzie do Senatu. Sama powiadomiła o tych zmianach w czasie rozmowy w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 w sierpniu. - Mogę już to potwierdzić. Będę kandydatką z paktu senackiego w Warszawie - przekazała wówczas. - Jednego dowiodłam w tej kadencji, że nie boję się wyzwań. Kiedy zorientowaliśmy się, że z Warszawy nie będzie żadnej kobiety, która kandydowałaby do Senatu, stwierdziliśmy, że jest to oburzające. Nie może być tak, że Warszawa, miasto bardzo progresywne, wspierające kobiety, miasto kobiet właściwie, nie wystawia żadnej kandydatki do Senatu - dodała.

Zobacz: Posłance Biejat zadano pytanie z pierwszej lekcji geografii. Jej reakcja... To trzeba zobaczyć

Magdalena Biejat to polska tłumaczka literatury hiszpańskojęzycznej, działaczka społeczna i polityczna, posłanka na Sejm IX kadencji (od 2019), od 2022 roku współprzewodnicząca partii Lewica Razem. Do polityki weszła w 2015 roku, wstępując do partii Razem. Startowała w wyborach do europarlamentu w 2019 roku (bez powodzenia, uzyskała wówczas jedynie 616 głosów). W wyborach w 2019 roku jednak uzyskała mandat poselski, startując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu warszawskimi otrzymując 19 501 głosów.

Warto przypomnieć, że Biejat kierowała pracami sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny od listopada 2019 r. Jednak w styczniu 2020 na wniosek polityków PiS została odwołana (19 głosami za, przeciw było 12 osób). Po głosowaniu ws. jej odwołania politycy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej na znak protestu wyszli z sali. Wówczas reszta członków komisji powołała na stanowisko przewodniczącej przedstawicielkę opcji rządzącej, Urszulę Rusecką.

Magdalena Biejat - wykształcenie, doświadczenie zawodowe

Jak czytamy na jej sejmowej stronie, posłanka legitymuje się wyższym wykształceniem. Tytuł magistra socjologii zdobyła w 2006 roku na Universidad De Granada (Hiszpania). W 2007 roku ukończyła ponadto studia podyplomowe z zarządzania organizacjami pozarządowymi organizowane przez Collegium Civitas w Warszawie i Instytut Studiów Politycznych PAN.

Zawodowo Magdalena Biejat zajmowała się tłumaczeniem literatury hiszpańskojęzycznej. Związana była także z organizacjami pozarządowymi, m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. W tej ostatniej została kierowniczką do spraw badań i doradztwa. Jako wolontariuszka pracowała z osobami dotkniętymi bezdomnością.

Czy nadajesz się na posła? Minimum 7/10 i możesz startować w wyborach Pytanie 1 z 10 1. Do Sejmu może startować osoba, która ma ukończone: 18 lat 21 lat 30 lat Dalej

Magdalena Biejat - rodzina, możliwość kontaktu

Reprezentantka Lewicy mieszka na warszawskiej Pradze. Ma męża i dwójkę dzieci. Jest wegetarianką. Na swoim profilu na Instagramie, gdzie dzieli się kulisami swojej pracy politycznej i przemyśleniami, podkreślała w opisie, że poza byciem mamą, jest też działaczką społeczną i feministką. Jak niegdyś wyznała, jedynym "nietradycyjnym" elementem jej rodziny jest to, że oboje z mężem pracują i po równo dzielą się obowiązkami domowymi.

Biuro poselskie Magdaleny Biejat mieści się na ul. Nowy świat 27 lok. 1 w Warszawie. Z posłanką można się skontaktować pod nr tel. 536 031 355 i pod adresem e-mail: [email protected].

Magdalena Biejat - majątek

Według ostatniego oświadczenie majątkowego posłanka ma oszczędności w kwocie 19 372 zł oraz 398,48 euro. Dysponuje mieszkaniem o powierzchni 90 m2, które wyceniła na milion złotych. Z tytułu uposażenia poselskiego posłanka zarobiła 153 778,25 zł, zaś dieta parlamentarna wyniosła 47 832,74 zł. Ponadto na podstawie umowy o dzieło zarobiła 800 zł w Instytucie Spraw Publicznych.