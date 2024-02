Maciej Wąsik pojawi się w Sejmie w najbliższą środę? Polityk postawił sprawę jasno!

Maciej Wąsik dopytany, czy faktycznie nie widzi różnicy mówiąc o sobie i Mariuszu Kamińskim, że obaj są więźniami politycznymi, Wąsik wyjaśnił: - Nie porównuję się z Poczobutem, ale proszę pamiętać, że Łukaszenko twierdzi, że on jest przestępca, i to jest pewne podobieństwo. On siedzi już 3 lata, nie porównuję się, ale ja dosłałem wyrok 2 lat więzienia i wielu polityków z drugiej strony mi życzyło dwóch lat w więzieniu. Dziś pojawiają się groźby, że zaraz znów będą zarzuty. Donald Tusk już wydał polityczny wyrok - powiedział w "Sednie sprawy" Maciej Wąsik.

Maciej Wąsik wybiera się do Sejmu w środę 7 lutego? Polityk stawia sprawę jasno: Jestem posłem

Polityk zapytany o to, czy wybiera się do Sejmu w najbliższą środę, gdy to zbiera się kolejne posiedzenie, odparł: - Jestem posłem. Wybieram się do Sejmu. Pa Kamiński jest posłem, nasza sytuacja jest identyczna. Jestem pewny, że spotkamy się z panem posłem w Sejmie.

- To będzie złamanie prawa przez Szymona Hołownię, to zostanie w końcu rozliczone przez wyborców. Jeśli będzie stała policja i nie wpuści nas do Sejmu, to powiem tak: policja przyszła by nas zabrać z Pałacu, a teraz będzie stała, by nas nie wpuścić? Widzi pan śmieszność tej sytuacji? - odparł na pytanie, czy wejdzie do Sejmu, skoro marszałek Sejmu na ten temat twarde stanowisko. Wąsik dodał, że wszystko, co robi marszałek Szymon Hołownia, to wszystko robi, ale tak naprawdę, to Donald Tusk za tym stoi i rękami marszałka Hołowni działa. - To będzie potwierdzenie autorytarnych rządów Tuska i Hołowni - ocenił kwestię tego, że miałby nie być wpuszczony do Sejmu.

Maciej Wąsik wyznał, że jego żona była nielegalnie i bezprawnie podsłuchiwana, bo doszło do pomyłki, a podsłuch trwał przez trzy miesiące. Było to w roku 2010, a podsłuchiwana była przez ABW, ponieważ wniosek był na kogoś innego, czyli na niego, a podsłuchiwano Romę Wąsik.

