Lider Agrounii ostro o ministrze rolnictwa: Niech Telus bierze się do roboty i nie cwaniakuje!

Zdaniem PiS opozycja i rolnicy nie chcą pomoc rządowi. A minister rolnictwa Robert Telus krzyczał z mównicy sejmowej, że potrzebna jest pomoc.

Niech się Robert Telus weźmie do roboty, bo jest jej dużo i przestanie wycierać sobie twarz pustymi frazesami i cwaniactwem. Jakie „pomóc”? Mówiliśmy od czerwca o problemie, mówiliśmy, że przyjeżdża do Polski zboże techniczne. Myśmy usłyszeli za protesty zarzuty karne. Do dziś rząd nie złożył wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie ceł. Co my więc mamy popierać? Jakie instrukcje dostali dyplomaci? Dziś PiS robi politykę i PR, a dla nas są tylko straty finansowe.

Piekarnie mogły używać mąki ze skażonego zboża. Zatrważające słowa polityka Platformy

Ile rolnicy stracili na ukraińskim zbożu?

Gospodarstwo 30-ha na każdym hektarze straciło mniej więcej po 2-3 tys. Czyli ktoś jest 90 tys. zł w plecy.

Co z obietnicami złożonymi wam przez rząd?

Jak widać, stoimy na drodze. Mamy zgodę na protest na 7 dni, dziś zdecydujemy o przedłużeniu go. Chcemy zagonić rząd do pracy. Było porozumienie z rządem, którego nie żałuję. Żądamy teraz kolejnego dokumentu o przywrócenie cła na zboże. Żadna kaucja nic nie zmieni. Cwaniacy, którzy na tym zarabiają, zarejestrują firmy w Niemczech i kaucja ich nie powstrzyma. Ukraiński towar zaraz zaleje rynki hiszpańskie czy niemieckie, a miało trafić tam polskie zboże. Tylko przywrócenie cła zmienić może sytuację. Nie, nie, nie panie Telus, kaucje niczego nie zmienią. Chłopi mają potężny problem. Niech PiS zastosuje władzę do robienia dobrych rzeczy.

Senator Jackowski o dramatycznej sytuacji rolników: wkrótce dramat odczują też konsumenci żywności!

Drobiarze też domagają się interwencji przeciwko napływowi drobiu i jajek z Ukrainy. Nasili się kryzys rolniczy?

Co czwarty kurczak w UE pochodzi z Polski, więc na pewno tak. Dziś w nocy zostały rozładowane pod Tomaszowem cztery tiry truskawek mrożonych z Ukrainy. Firmy, które kupowały polskie truskawki obcinały kontrakty, bo ktoś im też obcina. A jednocześnie wjeżdżają truskawki z zagranicy. Zboże może leżeć miesiącami w silosach, a co zrobić z truskawkami?

Express Biedrzyckiej - Michał KOŁODZIEJCZAK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.