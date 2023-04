Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 12.14.2023

Piekarnie mogły używać mąki ze skażonego zboża. Zatrważające słowa polityka Platformy

Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, mocno uderza w rząd w związku z kryzysem na rynku zbożowym. Gość Sedna Sprawy sugeruje też, że problemy mogą być dużo, większe, niż się wydaje. - To, że być może jemy dzisiaj chleb z mąki ze skażonego zboża, jest po prostu czymś niepojętym. Jak można było do tego dopuścić, żeby zboże, które nie spełnia żadnych norm trafiło do polskich młynów - grzmi polityk PO.