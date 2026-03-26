„Lex Bogucki” rozgrzało polityków. Leśkiewicz: „Tusk nie znosi krytyki”, Trela: „Niech Boguckiemu mównicę zbudują na Nowogrodzkiej”

Sejm pracuje nad „lex Bogucki”, które ma ograniczyć wystąpienia szefa Kancelarii Prezydenta.

Rzecznik prezydenta grzmi o „cenzurze z PRL” i „bezsilności rządu wobec argumentów Boguckiego”.

Poseł Tomasz Trela odpowiada, że Bogucki „wpada na mównicę jak oszalały” i uprawia „propagandę Nowogrodzkiej”.

Sejm zmienia zasady wystąpień

Sejm zajmuje się projektem zmian w Regulaminie Sejmu nazywanym „lex Bogucki”, który przygotowało prezydium izby. Projekt przewiduje, że tylko premier będzie mógł zabierać głos w dowolnym momencie obrad Sejmu, przy czym marszałek będzie mógł udzielić głosu poza kolejnością prezesowi NIK oraz szefowi Kancelarii Prezydenta, ale nie więcej niż raz w danym punkcie. Według autorów projekt ma usprawnić przebieg posiedzeń. Wnioskodawcy nie ukrywają, że chodzi im o ograniczenie wystąpień szefa Kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego, który potrafił długo na mównicy sejmowej prezentować swój punkt widzenia, niekoniecznie odnosząc się do meritum dyskusji.

Leśkieiwcz: Marszałek to postkomunista

O komentarz do zmian w Regulaminie Sejmu spytaliśmy rzecznika prezydenta Karola Nawrockiego. – Proponowane zmiany ograniczające możliwość prezentacji stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta RP w ważnych sprawach o charakterze ustrojowym to wyraz bezsilności koalicji rządzącej wobec przedstawianych przez ministra Zbigniewa Boguckiego merytorycznych argumentów i wniosków – mówi Rafał Leśkiewicz. – Marszałek Czarzasty posłusznie i pokornie wykonuje polityczne polecenia Donalda Tuska, który nie potrafi przyjąć konstruktywnej krytyki obnażającej nieudolne działania rządu koalicji 13 grudnia. Rządzący wprowadzają cenzurę rodem z PRL. Nie ma się co dziwić tym poczynaniom, skoro marszałkiem Sejmu jest postkomunista, a premierem rządu człowiek zabiegający o reset z putinowską Rosją – powiedział Leśkiewicz „Super Expressowi”.

Trela: Sejm to miejsce do pracy

Do zarzutów prezydenckiego ministra odniósł się poseł Lewicy. – Rozumiem wściekłość i agresję u ministra Leśkiewicza, ponieważ musi on dziś tłumaczyć, po co prezydent Nawrocki poleciał do Orbána. Poleciał podobno przekonywać go, żeby zmienił filozofię i sposób myślenia o Unii Europejskiej i Ukrainie, a po dwóch dniach Orbán zakręcił kurek z gazem dla Ukrainy, a po trzech dniach nazwał Ukrainę państwem terrorystycznym – komentuje Tomasz Trela. – Natomiast mównica sejmowa to nie jest miejsce, żeby oszalały minister Bogucki wpadał i mówił, co mu ślina na język przyniesie, bo pan marszałek Czarzasty był w stosunku do niego bardzo delikatny. Nie wyłączał mu mikrofonu, nie przerywał mu, ale pan Bogucki czternaście minut poświęcał na tępą propagandę Nowogrodzkiej, a w minutę dość nieporadnie odnosił się do projektów ustaw, w których zabierał głos. Więc jeśli pan Bogucki ma ochotę, niech mu mównicę zbudują na Nowogrodzkiej, niech sobie tam chodzi i mówi dziesięć godzin albo dwadzieścia. Jego sprawa – mówi nam poseł Trela. – Sejm zaś to miejsce pracy, poważnych decyzji. Mamy aktualnie przed sobą bardzo poważną decyzję odnośnie obniżenia akcyzy i VAT-u na paliwa, żeby ludzie mniej płacili na stacjach benzynowych, a nie mamy ochoty słuchać wrzasków i krzyków Boguckiego – dodaje polityk.

14

Prezydent Nawrocki przed TRYBUNAŁ STANU?! Dyplomata ujawnia: "Działa na szkodę Polski!"