Mecz Polska – Albania: Pojawi się Nawrocki. Czy trybuny znów zapłoną ze złości?

Prezydent Karol Nawrocki planuje pojawić się na kluczowym meczu Polska-Albania, mimo narastających kontrowersji.

W ostatnich tygodniach kibice wyrażali swoje niezadowolenie z decyzji prezydenta, co doprowadziło do protestów na stadionach.

Czy obecność prezydenta podczas tak ważnego spotkania zaogni sytuację na trybunach?

Mecz Polska – Albania odbędzie się dzisiaj, w czwartek 26 marca 2026 roku o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Stawka jest ogromna, to półfinał baraży o awans na mistrzostwa świata. Według najnowszych medialnych doniesień, spotkanie z trybun ma oglądać także prezydent Karol Nawrocki.

Jak kiedyś mieszkał Karol Nawrocki? To tam toczyło się jego rodzinne życie

Obecność Nawrockiego na meczu kadry sama w sobie nie byłaby zaskoczeniem. Prezydent od dawna pokazuje, że piłka nożna jest mu bliska, a stadionowe klimaty nie są mu obce. Tym razem sytuacja jest jednak inna niż jeszcze kilka miesięcy temu. W ostatnich dniach wokół prezydenta zrobiło się na trybunach naprawdę nerwowo.

Kibice ostatnio nie byli dla niego łaskawi

W miniony weekend na kilku stadionach w Polsce pojawiły się transparenty wymierzone w Karola Nawrockiego. Akcja miała związek z wetem prezydenta do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Część kibiców uznała tę decyzję za uderzającą w ich środowisko i zaczęła otwarcie manifestować swój sprzeciw. Pojawiały się hasła krytyczne, a w niektórych miejscach także bardzo ostre komentarze.

Na tym nie koniec. Kilkanaście dni temu głośno było też o sytuacji podczas meczu Ekstraklasy, gdy po informacji o obecności Nawrockiego na stadionie część trybun zareagowała gwizdami. W sieci szybko zaczęły krążyć nagrania i komentarze, a sprawa odbiła się szerokim echem również poza sportem.

Wieczór wielkich emocji — nie tylko sportowych

Dzisiejszy mecz z Albanią i tak zapowiada się jako jedno z najważniejszych spotkań reprezentacji Polski w tym roku. Ale obecność prezydenta sprawia, że część uwagi znów może przenieść się także na trybuny. Zwłaszcza że temat relacji Nawrockiego ze środowiskiem kibiców w ostatnich dniach wyraźnie się zaostrzył.

21

