Spis treści
Pierwsza taka misja Karola Nawrockiego
To będzie pierwszy udział Karola Nawrockiego w tym formacie już jako prezydenta RP.
Do tej pory Polskę reprezentował Andrzej Duda, który współtworzył Bukareszteńską Dziewiątkę razem z byłym prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem.
Nawrocki spotka się z liderami sojuszu
W Bukareszcie pojawią się najważniejsi politycy i wojskowi z regionu. Na szczycie ma być obecny sekretarz generalny NATO Mark Rutte, a także prezydent Finlandii Alexander Stubb.
To właśnie Finlandia po wejściu do NATO stała się jednym z kluczowych krajów dla bezpieczeństwa północnej Europy.
Spotkanie z prezydentem Rumunii
Pierwszego dnia wizyty Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Rumunii Nicusorem Danem.
Zaplanowano rozmowę w cztery oczy, spotkania delegacji oraz wspólną konferencję prasową.
Rozmowy wschodniej flanki NATO o bezpieczeństwie regionu
Najważniejsze rozmowy odbędą się jednak w środę podczas szczytu B9. Przywódcy państw wschodniej flanki NATO mają rozmawiać o bezpieczeństwie regionu, współpracy wojskowej i przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Ankarze.
Karol Nawrocki już wcześniej zapowiadał, że chce rozszerzenia współpracy o państwa skandynawskie. Wszystko wskazuje na to, że kraje północy będą coraz mocniej współpracować z państwami naszej części Europy.
Głowa państwa odwiedzi wyjątkowe miejsce w Rumunii
Wizyta polskiego prezydenta zakończy się w niezwykłym miejscu. W czwartek Karol Nawrocki pojedzie do górskiej miejscowości Timiu de Sus w Karpatach.
Weźmie tam udział w polowej mszy świętej przy historycznym leśnym ołtarzu zbudowanym przez polskich żołnierzy internowanych w Rumunii po kampanii wrześniowej. To miejsce ma dla Polaków wyjątkowe znaczenie historyczne.
Polecany artykuł: