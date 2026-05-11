Pierwsza taka misja Karola Nawrockiego

To będzie pierwszy udział Karola Nawrockiego w tym formacie już jako prezydenta RP.

Do tej pory Polskę reprezentował Andrzej Duda, który współtworzył Bukareszteńską Dziewiątkę razem z byłym prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem.

Nawrocki spotka się z liderami sojuszu

W Bukareszcie pojawią się najważniejsi politycy i wojskowi z regionu. Na szczycie ma być obecny sekretarz generalny NATO Mark Rutte, a także prezydent Finlandii Alexander Stubb.

To właśnie Finlandia po wejściu do NATO stała się jednym z kluczowych krajów dla bezpieczeństwa północnej Europy.

Spotkanie z prezydentem Rumunii

Pierwszego dnia wizyty Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Rumunii Nicusorem Danem.

Zaplanowano rozmowę w cztery oczy, spotkania delegacji oraz wspólną konferencję prasową.

Rozmowy wschodniej flanki NATO o bezpieczeństwie regionu

Najważniejsze rozmowy odbędą się jednak w środę podczas szczytu B9. Przywódcy państw wschodniej flanki NATO mają rozmawiać o bezpieczeństwie regionu, współpracy wojskowej i przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Ankarze.

Karol Nawrocki już wcześniej zapowiadał, że chce rozszerzenia współpracy o państwa skandynawskie. Wszystko wskazuje na to, że kraje północy będą coraz mocniej współpracować z państwami naszej części Europy.

Głowa państwa odwiedzi wyjątkowe miejsce w Rumunii

Wizyta polskiego prezydenta zakończy się w niezwykłym miejscu. W czwartek Karol Nawrocki pojedzie do górskiej miejscowości Timiu de Sus w Karpatach.

Weźmie tam udział w polowej mszy świętej przy historycznym leśnym ołtarzu zbudowanym przez polskich żołnierzy internowanych w Rumunii po kampanii wrześniowej. To miejsce ma dla Polaków wyjątkowe znaczenie historyczne.

PTNW - Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.