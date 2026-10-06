Leszek Balcerowicz chce LIKWIDACJI 800 plus! „Czysto populistyczny ruch”

Czy program 800 plus powinien zostać skasowany?

Leszek Balcerowicz jest w tej kwestii nader jednoznaczny.

To nie jedyne świadczenia, które byłby skłonny zlikwidować.

Zobacz, co znany ekonomista mówił w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Stan finansów publicznych i ogromne wydatki państwa były jednym z głównych tematów rozmowy Bogdana Rymanowskiego z Leszkiem Balcerowiczem w Radiu ZET. Były minister finansów przekonywał, że problemem jest wysoki deficyt i rosnące koszty obsługi zadłużenia. Jego zdaniem odpowiedzią nie powinno być dalsze podnoszenie podatków, lecz ograniczenie wydatków. W tym kontekście rozmowa zeszła na świadczenia socjalne. I właśnie wtedy padła bardzo jednoznaczna deklaracja dotycząca 800 plus.

Balcerowicz: 800 plus do likwidacji

Balcerowicz przekonywał w Radiu ZET, że Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem skali wydatków socjalnych, a część z nich – w jego ocenie – nie spełnia swojej funkcji. — Co do wydatków socjalnych jesteśmy także w czołówce, bo przed nami są tylko Włochy, Austria, Belgia, wszystkie kraje postkomunistyczne są za nami. Czyli zanim zdążyliśmy prześcignąć na przykład Czechy, to już wyrośliśmy na lidera co do skali wydatków socjalnych, których część nie ma ani społecznego sensu, to już nie pomaga biednym, na przykład 800 plus, ani ekonomicznego sensu. To znaczy nie wspiera rozwoju gospodarki, ale raczej go hamuje — powiedział w Radiu ZET.

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Bogdan Rymanowski zadał wówczas krótkie, konkretne pytanie. — Pan by kasował 800 plus? - padło z ust dziennikarza. — Tak, dlatego że mamy zasiłki rodzinne przecież, więc po co jeszcze do tego? To był czysto populistyczny ruch Pi-su, podtrzymany przez drugą partię — odpowiedział stanowczo Balcerowicz.

„Godność za cenę zadłużenia kraju?”

Prowadzący zwrócił uwagę na argument zwolenników świadczenia, którzy podkreślają, że najpierw 500 plus, a później 800 plus poprawiło sytuację materialną rodzin i pozwoliło im m.in. na wakacje czy dodatkowe wydatki. — To są takie slogany, godność za cenę zadłużenia kraju, nie sądzę, żeby to był powszechny pogląd — odparł ekonomista.

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Były minister finansów zwrócił przy tym uwagę na sytuację budżetową państwa. Jego zdaniem rosnące zadłużenie i koszty jego obsługi sprawiają, że Polska nie może bez końca zwiększać wydatków.

Nie tylko 800 plus. Balcerowicz chce ograniczenia wydatków socjalnych

W dalszej części rozmowy w Radiu ZET Rymanowski ponownie zapytał Balcerowicza, co zrobiłby z wydatkami socjalnymi. — Generalnie ograniczałbym. Mamy największe wydatki socjalne, pod tym względem jesteśmy na szóstym miejscu w Europie, a za nami są Niemcy, dużo mniejsze wydatki, Holandia, Szwecja, która uchodzi za państwo socjalne, ma daleko mniejsze wydatki socjalne niż my. Poza tym samego faktu, że coś się nazywa socjalne, nie wynika, że jest uzasadnione — stwierdził.

Balcerowicz ponownie wskazał właśnie na 800 plus jako przykład świadczenia, którego zasadność kwestionuje. — Jakie uzasadnienie, to jeszcze raz powtórzę, ma 800 plus, który trafia do ludzi bez względu na poziom dochodu i w żadnej mierze nie przyczynia się do tego, że ludzie mają więcej dzieci — mówił w Radiu ZET.

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Były minister finansów przekonywał jednocześnie, że uzdrawianie finansów państwa powinno odbywać się przede wszystkim poprzez ograniczenie wydatków, a nie kolejne podwyżki podatków. — Są takie nieprzyjemne, które są konieczne, bo są ceną za poprzednią lekkomyślność. To jest ograniczanie deficytu, ale nie przez dalsze podwyższanie podatków, bo one w Polsce i tak są wysokie, tylko przez ograniczanie tych faktycznych wydatków — powiedział Leszek Balcerowicz w Radiu ZET.

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Sonda Czy program 800 plus powinien zostać zlikwidowany? Tak! Nie, ale powinien zostać ograniczony przez progi dochodowe Nie, powinien pozostać w obecnej formule Nie mam zdania na ten temat