Rozwój Plus połączy siły z PSL?! Horała wprost o takiej możliwości. Postawił jeden warunek

Małgorzata Broniek-Ziółek
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2026-10-06 9:37

Czy Rozwój Plus może połączyć siły z PSL? Marcin Horała w "Porannym ringu" 6 października został zapytany wprost o pojawiające się spekulacje dotyczące możliwej współpracy obu środowisk. Wicemarszałek Sejmu nie pozostawił większych wątpliwości. — To jest niemożliwe — stwierdził. Jednocześnie wskazał sytuację, w której Rozwój Plus byłby gotów rozmawiać z ludowcami.

Marcin Horała
Autor: Gadomski Marcin / Super Express

Wokół przyszłych politycznych sojuszy robi się coraz ciekawiej. W Porannym Ringu Marcina Horałę zapytano nie tylko o relacje Rozwoju Plus z PiS, ale również o spekulacje dotyczące ewentualnego porozumienia z PSL. W rozmowie pojawił się nawet scenariusz, w którym Rozwój Plus mógłby skorzystać z rozbudowanych struktur ludowców, a PSL z większej popularności nowego ugrupowania.

Horała o koalicji z PSL: „To jest niemożliwe”

Odpowiedź polityka była zdecydowana. — To jest to niemożliwe, jedyne o czym możemy porozmawiać z PSL-em to o tym, żeby wyszedł z koalicji rządzącej i poparł albo zmianę rządu na rząd techniczny albo skrócenie kadencji Sejmu i nowe wybory wtedy tak, bo gdyby to mogło obalić ten zły rząd, natomiast dopóki PSL ten zły rząd żeruje a naszym celem jest zmiana tego rządu na lepszy dla Polski no więc tutaj nie za bardzo jest pole do jakiejkolwiek współpracy — powiedział Marcin Horała w Porannym Ringu.

Z jego wypowiedzi wynika więc, że na obecnym etapie polityczny sojusz z PSL nie wchodzi w grę. Horała zostawił jednak ludowcom otwartą furtkę. Warunkiem byłoby opuszczenie przez PSL obecnej koalicji rządzącej. Wówczas możliwe byłyby rozmowy o poparciu rządu technicznego albo doprowadzeniu do skrócenia kadencji Sejmu i przedterminowych wyborów.

A co z PiS? Horała: „Do wyborów idziemy samodzielnie”

W Porannym Ringu padło również pytanie o coraz bardziej napięte relacje pomiędzy PiS a Rozwojem Plus i możliwość przyszłej koalicji. Horała podkreślił, że jego środowisko zamierza samodzielnie stanąć do wyborczej rywalizacji.

Do wyborów idziemy samodzielnie przekonujemy ludzi do naszych racji mamy inną wizję kraju inną wizję polityki niż PiS w jego obecnym kształcie, wyborcy rozdają karty, która wizja powinna mieć większy wpływ na rzeczywistość a potem zadaniem polityków będzie siąść do stołu i się dogadać — mówił w Porannym Ringu.

To oznacza, że Rozwój Plus chce najpierw sprawdzić swoje poparcie przy urnach, a dopiero później rozmawiać o ewentualnych powyborczych porozumieniach.

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Rozmowy tak, polityczny sojusz nie

Horała odniósł się również do możliwości rozmów z innymi środowiskami politycznymi. Podkreślał, że sam dialog pomiędzy politykami nie powinien być niczym zaskakującym. — Modelowo rozmawiać można i należy z każdym — powiedział. Jak zaznaczył, „na tym polega parlamentaryzm, że się rozmawia”.

Na dziś stanowisko Horały wobec PSL jest więc jasne: nie ma mowy o politycznym sojuszu, dopóki ludowcy współtworzą obecny rząd. Sytuacja mogłaby się zmienić, gdyby PSL zdecydowało się opuścić koalicję i poprzeć zmianę rządu albo przedterminowe wybory.

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