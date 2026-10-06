Szłapka uderza w Bielana. Padły słowa o „zdradzie”. „Na pewno nie jest patriotyczny”

Jednym z najostrzejszych momentów rozmowy na antenie RMF FM z Adamem Szłapką był wątek Adama Bielana oraz relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Rzecznik rządu nie krył bardzo krytycznego stosunku do polityka związanego z PiS.

Kiedy prowadzący przypomniał, że Szłapka jest rzecznikiem rządu, ten odpowiedział: — Rozumiem, ale broń Boże nie jestem rzecznikiem Bielana i nie chciałbym nic mieć z tym człowiekiem wspólnego. Uważam, że jest taką emanacją najgorszych cech Prawa i Sprawiedliwości.

Szłapka: „Chcę zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskich”

Na tym jednak rzecznik rządu nie poprzestał. W dalszej części rozmowy zarzucił Bielanowi działanie, które – jego zdaniem – ma uderzać w relacje Polski z USA. — Chce zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskich, mówię na poziomie państwowym, po to, żeby osłabić rząd. Uważam, że to jest, że to jest obrzydliwe podejście — powiedział Szłapka w RMF FM.

Prowadzący Tomasz Terlikowski dopytywał, na czym dokładnie miałoby polegać szkodzenie relacjom polsko-amerykańskim. Szłapka przekonywał, że chodzi o sposób przedstawiania przez Bielana stosunków Warszawy z Waszyngtonem.

— Jak się jeśli pan się wsłucha w te jego wypowiedzi, to w oczywisty sposób on chce pokazać, że Polska ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a on jako przedstawiciel PiS może te relacje poprawić, co jest oczywistą nieprawdą — mówił rzecznik rządu.

Jak zapewniał, Polska pozostaje w dobrych relacjach zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i europejskimi partnerami.

— Polska jest w normalnych, w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi partnerami europejskimi. Pracujemy na co dzień w NATO. No nie można tak robić. To znaczy nie można próbować ze względu na własny taki bardzo wąsko rozumiany interes partyjny podważać zaufania do najważniejszych sojuszników. To jest po prostu niegodne — stwierdził Szłapka.

Na antenie radia padło słowo „zdrada”

Najmocniejszy fragment rozmowy nastąpił chwilę później. Prowadzący zasugerował, że Szłapka zmierza do określenia „zdrada stanu”. Rzecznik rządu odpowiedział: — To jest jak zdrada. Tak dokładnie. To jest jak zdrada. Mówiąc najdelikatniej, to jest zachowanie co najmniej niepatriotyczne.

Terlikowski dopytał następnie, czy zdaniem rzecznika rządu Adam Bielan jest „niepatriotyczny”. Odpowiedź była równie stanowcza. — Na pewno nie jest patriotyczny Adam Bielan. Adam Bielan myśli o PiS. Myśli o współpracy bliskiej z Jarosławem Kaczyńskim i o swoim interesie — powiedział Adam Szłapka w rozmowie RMF FM.

Spór o spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem

Ostre słowa padły podczas dyskusji o relacjach polsko-amerykańskich i spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Szłapka zapewniał w RMF FM, że spotkanie było częścią uzgodnionej polityki rządu.

— Tak, oczywiście — odpowiedział, pytany, czy rozmowa Kosiniaka-Kamysza z Trumpem była elementem polityki uzgodnionej wewnątrz rządu. Szłapka podkreślał również, że współpraca pomiędzy najważniejszymi przedstawicielami rządu odpowiedzialnymi za politykę zagraniczną i bezpieczeństwo układa się bardzo dobrze.

— Współpraca pomiędzy wicepremierem ministrem obrony narodowej i wicepremierem ministrem spraw zagranicznych oraz premierem Rzeczpospolitej układa się modelowo — mówił.

Poranna rozmowa RMF FM przyniosła więc wyjątkowo mocny polityczny atak na Adama Bielana. Szłapka nie ograniczył się do krytyki jego wypowiedzi. Stwierdził wprost, że zachowanie polityka jest „co najmniej niepatriotyczne”, a w rozmowie o próbach podważania zaufania do sojuszników powiedział: „To jest jak zdrada”.