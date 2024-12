co o tym sądzicie?

Piotr Pytlakowski urodził się w 1951 roku w Warszawie. Był synem Jerzego Pytlakowskiego i Sabiny z domu Wiernik, która pochodziła z rodziny żydowskiej i była siostrą pisarki Ireny Szymańskiej. Jej rodzice – Róża i Szymon – zostali zamordowani w czasie Holocaustu. Mężczyzna ukończył zaoczne zawodowe studium nauk politycznych dla dziennikarzy przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako dziennikarz i scenarzysta, od 1997 będąc związanym z tygodnikiem "Polityka". Jego materiały pojawiały się również m.in. w „Nowej Wsi”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Gazecie Wyborczej”, „Życiu Warszawy”, „Życiu”. Jego domeną było dziennikarstwo śledcze i problematyka kryminalna.

Pytlakowski opisywał największe grupy przestępcze w Polsce, jak mafia pruszkowska czy wołomińska. Stał się rozpoznawalną osobą nie tylko dla czytelników, ale również samych mafiosów. Słynny “Dziad” z gangu wołomińskiego, jak opowiadał Pytlakowski, odwiedził go nawet w redakcji, bo był niezadowolony z treści jednego z artykułów o nim samym. Napisał również książki poświęcone polskiej mafii. Wraz z dziennikarką Ewą Ornacką i Sylwestrem Latkowskim wydał m.in. „Alfabet Mafii”, który cieszył się dużą popularnością wśród czytelników. Był także współautorem scenariusza do tego filmu, jak i do serialu „Odwróceni”.

Ponadto przeprowadził on wywiad m.in. z seryjnym mordercą Mariuszem Trynkiewiczem, a także badał tajemniczą śmierć Krzysztofa Olewnika, czy tragiczną historię posłanki lewicy Barbary Blidy.

Zmarły w 1999 r. został laureatem nagrody Grand Press w kategorii „dziennikarstwo śledcze”, natomiast w 2024 wyróżniono go 27. Nagrodą im. Jana Długosza za książkę "Strefa niepamięci”.

